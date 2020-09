Se billedserie En del af de gamle Veta-bygninger i Præstø. Virksomheden fungerede som underleverandør inden for metalbearbejdning. Finanskrisen var hård for Veta og i 2009 besluttede man at flytte aktiviteterne til Herlev. Foto: J.C. Borre Larsen

Politikerdrøm: Boliger i stedet for triste erhvervsbygninger

Vordingborg - 03. september 2020

Fredag 4. september ryger Vetas gamle maskinfabrik på Ny Esbjergvej i Præstø atter på tvangsaktion.

Men nu melder politikerne sig på banen. Ikke for at kommunen skal købe den nedslidte erhvervsbygning, men for at åbne op for et nyt boligområde.

På onsdagens møde i udvalget for Plan og Teknik var der enighed om at bede forvaltningen om at lave en lokalplan, der giver mulighed for almindelige boliger.

- Selve byen og Antonibakken er lidt adskilt af et industriområde. Et nyt boligområde vil skabe mere helhed, siger udvalgsformand Michael Larsen (R).

Der er tale om et godt 15.000 kvadratmeter stort erhvervsområde. Selvom det er 10 år siden, at Veta Industri forlod Præstø for at samle aktiviteterne på hovedkontoret i Herlev, står virksomhedens blå-hvide logo stadig på bygningerne.

De fleste af dem ser tomme ud. Dog har Knudsen Extrusion produktionslokaler i en af bygningerne på en lejeaftale.

Tvangsaktionen afholdes klokken 9.20 i Retten i Nykøbing Falster.

