Politiker lod sig tirre på byrådsmøde: - Det er uanstændigt at sige sådan noget

Vordingborg - 08. oktober 2020 kl. 05:34 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det gik hårdt for sig mellem Socialdemokratiets ordfører, Thorbjørn Kolbo, og Nye Borgerliges ditto, Heino Hahn, da kommunalbestyrelsen i Vordingborg onsdag aften vedtog budgettet for 2021-2024. Her står Nye Borgerlige som eneste parti uden for aftalen.

Det faldt Heino Hahn for brystet, at Thorbjørn Kolbo i et indlæg kom med eksempler på, hvor meget af socialdemokraternes partiprogram, som nu bliver gennemført med de kommende budgetter.

- Det har ikke noget at gøre med budgetmøde. Det der kan du bruge til et valgmøde, lød det vredt fra Heino Hahn.

Efter mødet sagde Heino Hahn til Sjællandske:

- Det er uanstændigt at sige sådan noget. De andre partier må føle sig snydt. Jeg er glad for, at jeg ikke er med i budgetaftalen.

Heino Hahn lod sig også under mødet tirre af, at Thorbjørn Kolbo drillede ham med, at han efter at have forladt forhandlingerne udtalte til Sjællandske, at de andre partier havde to dage til at ringe, hvis de ville have Nye Borgerlige med om bord. Borgmester Mikael Smed (S) ringede aldrig.

Heino Hahns svar til Kolbo under kommunalbestyrelsesmødet var noget i retning af, at han skulle huske at tage sin medicin.

- Jeg er fløjtende ligeglad med, hvad Heino Hahn mener. Jeg synes, han skulle finde et politisk projekt, lyder svaret fra Thorbjørn Kolbo.

