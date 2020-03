Daniel og Dorthe Irvold bor i Kostræde Banker og er selv tilflyttere til kommunen. - Vi kiggede ikke på kommune. Vi kiggede på skoler, indkøbsmuligheder, og hvor hurtigt vi kunne komme til København, siger Daniel Irvold. Foto: Nina Lise.

Politiker: Vordingborg kan ende som pensionistkommune

Vordingborg - 27. marts 2020 kl. 05:56 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der bliver flere gråhårede i Vordingborg Kommune.

Frem mod 2032 viser kommunens egen prognose, at der bliver næsten 2.400 færre mennesker i kommunen. Det er vel at mærke samtidig med, at der bliver flere ældre.

Derfor søsætter politikerne nu en ny kampagne til 1,4 millioner kroner, der skal få folk til at flytte til kommunen.

- Det er hammer vigtigt, at vi får gang i tilflytningen, siger Daniel Irvold (K) fra kommunalbestyrelsen.

- Vi skal have vendt den demografiske udvikling, hvis ikke vi skal ende som en pensonistkommune.

Kan koste skoler Øverst på ønskelisten står børnefamilier.

- Vi skal have børn til vores skoler, og vi skal have deres forældre til at betale skat, siger Daniel Irvold.

Kommunens prognoser viser, at man over de næste 10 år kommer til at mangle omkring 1000 børn.

- Det svarer til, at vi skal lukke en eller to af de store skoler, og det vil vi jo helst ikke, siger Daniel Irvold.

Esset er naturen Det er forvaltningen, som med de 1,4 millioner nu får til opgave at komme med bud på, hvordan politikerne bedst muligt kan brande Vordingborg Kommune som et attraktiv sted at slå sig ned. Her lægges der op til mere målrettet at bruge blandt andet Facebook, lokale ejendomsmæglere og diverse reklamefolk, der med tekst, foto, film og lyd kan lokke børnefamilier til Antonibakken i Præstø, storbyfolk til de åbne vidder på Møn eller aktive seniorer til bofællesskab i Vordingborg.

Daniel Irvold er optimist, når kommunen forsøger at knække kurven. Fra tidligere undersøgelser ved han, at tilflyttere primært ønsker at bo i smuk natur tæt ved vand og skov.

Fakta Tal fra jan. 2019 viser, at der bor 45.816 indbyggere i Vordingborg Kommune. Seneste prognose viser, at befolkningstallet vil være 43.418 indbyggere i 2032. Det er en tilbagegang på knap 2.500 borgere over de næste 13 år.

Vordingborg Kommune mister flest borgere til Næstved, København og Guldborgsund. Tilgangen kommer bl.a. fra kommunerne Faxe, Lolland og Frederiksberg.

Politisk er der frigivet 1,4 millioner kroner til at styrke indsatsen for øget bosætning. - Jeg synes, at vi står stærkt. Vi har masser af natur og Danmarks længste kyststrækning, lyder det.