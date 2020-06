Politiker: Teater lugter af makrelmadder og mælkekartoner

Han ønsker derfor en debat om, hvad der skal ske med den lokale teatersal, der blev bygget i 1980 efter at være tegnet af et Danmarks mest anerkendte arkitektfirmaer, Friis & Moltke. Med en kapacitet på cirka 500 sæder er teatersalen uden fro Storkøbenhavn den største på Sjælland.

- Teatersalen har arkitektonisk høj værdi. Den er faktisk skabt til opera. Alle andre ville være misundelige over teatersalen, men i Vordingborg er den mest kendt som morgensamling for gymnasie-eleverne, sukker Thorbjørn Kolbo.

Gør ondt i hjertet

Det er dog et faktum, at den fine teatersal har fået lov til at forfalde gennem årene. Gulvet er slidt, sæder vipper forkert, og stof er revnet. Lysanlægget er gammelt, og omklædningsrummene trænger til en kærlig hånd. Udenfor savner man en ordentlig indgang, der minder bare det mindste om et teater. I stedet er der en stejl rampe uden belysning, som om vinteren kan blive ubehagelig glat for teatergængerne.