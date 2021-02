En patruljehund var hurtig til at få snuset narkohandleren op. Modelfoto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Politihund fanger narkohandler

Vordingborg - 01. februar 2021 kl. 18:21 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

Lørdag formiddag kom en bil kørende ad Nyråd Hovedgade, og her ramte den en anden bil, som holdt parkeret. Sammenstødet fik imidlertid ikke føreren til at blive på stedet for at rede trådene ud. I stedet stak han af til fods.

Et vidne havde heldigvis set det hele, og han tilkaldte politiet samtidig med, at han kort efter kunne pege en hundepatrulje i den rigtige retning. Der gik da heller ikke længe før politihunden Cargo havde snuset sig frem til en 20-årig mand fra lokalområdet. Han virkede påvirket af euforiserende stoffer og havde ikke noget kørekort. Så han blev sigtet for at køre i påvirket tilstand og for at køre bil uden førerret.

Da politiet efterfølgende ransagede hans bil og bolig fandt de cirka 50 gram hash og flere ting, der kunne tyde på at den 20-årige solgte de ulovlige stoffer videre. Og der blev også fundet et ulovligt slagvåben. Derfor blev han også sigtet for salg af euforiserende stoffer og for overtrædelse af våbenloven.