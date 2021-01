Se billedserie Politiet har flere gange gennemtrawlet skoven ved Magnhild Hansens hjem for at finde den forsvundne kvinde. Da man endelig fandt hende, fik man ikke alle skeletdele med. Foto: J.C. Borre Larsen

Politiet undersøger nye ting efter makabert fund i skov

Vordingborg - 06. januar 2021 kl. 18:55 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det var noget af et chok for Jeanet Egelund Nielsen, da hun i søndags sammen med sin kæreste fandt en lys sandal og resterne af en fod i et naturområde i nærheden af Tubæk Å i Skibinge.

Politiet har bekræftet, at sandalen og foden tilhører den afdøde 85-årige Magnhild Hansen, som efter at have været forsvundet i et halvt år, dukkede op i skoven i december sidste år.

Jeanet Egelund Nielsens far er nevø til Magnhild Hansen, og hendes makabre fund fik Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi til i tirsdags igen at afsøge skovområdet.

- Vi har sikret os nogle effekter, som vi er i gang med at kigge på, om de har relevans for sagen, siger vicepolitiinspektør Søren Ravn-Nielsen til Sjællandske.

Han ønsker ikke at oplyse, hvad det er for nogle »effekter«, som politiet har fundet i skoven

- Det vil vi ikke sige noget om af hensyn til familien, siger Søren Ravn-Nielsen.

Jeanet Egelund Nielsen og andre familiemedlemmer er rystet foden i sandalen og står med en følelse af, at politiet har sjusket i sagen. Den lokale vicepolitiinspektør indrømmer da også, at politiets håndtering ikke har været optimal.

- Vi beklager, at der er dukket effekter op, efter at liget er blevet bjerget. Det er ikke rimeligt, at familien skal konfronteres med dele af liget efter bjergningen. Det har vi fuld forståelse for, siger Søren Ravn-Nielsen.

På spørgsmålet, hvordan man under ligsynet har kunnet undgå at se, at Magnhild Hansen manglede den ene fod, svarer Søren Ravn-Hansen.

- Liget var i så dårlig forfatning, det var kun skelettet, og det var ikke har været muligt at se, om det var komplet, lyder det.

Magnhild Hansen forsvandt fra sit hjem på Mønvej syd for Præstø 14. juni sidste år.

Efter flere forgæves eftersøgninger med hunde, droner og helikoptere blev hun omsider fundet 200 meter fra sit hjem i et sumpet område, hvor hun til tider havde ligget under vand.

Politiet udelukker, at Magnhild Hansen er offer for en kriminel handling.

- Der har været en ret omfattende efterforskning, og der er intet, der peger i retning af, at der er sket en forbrydelse, siger Søren Ravn Nielsen.