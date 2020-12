Politiet troppede op til julefesten

Meget måtte gøres anderledes i år, men alligevel lykkedes det at lave en god juleaften for de udsatte. Privatfoto

Vordingborg - 27. december 2020 kl. 19:31 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Coronaen satte sit klare aftryk på manges juleaften i år. I Medborgerhuset i Kirkeskoven lykkedes det dog på trods af virussen at gennemføre den traditionsrige jul for udsatte familier, hjemløse og ensomme.

38 havde på forhånd tilmeldt sig, og med enkelte aflysninger på dagen, så endte man med at være 33 til julefest i medborgerhuset.

- Det gik fantastisk. Alle folk var glade, og vi kunne mærke, at mange af dem virkelig havde brug for det, fortæller Klaus Miller, der sammen med hustruen Gitte Miller er primus motor på Alle Hjerters Jul.

Der var dog et enkelt skår i glæden ved årets julefest. På trods af, at de frivillige havde sikret sig alle de nødvendige tilladelser til at kunne afholde festen, så troppede to politibetjente alligevel op på stedet lige inden julemaden skulle serveres.

Politiet havde fået en anmeldelse fra en bekymret borger om, at deltagerne overtrådte forsamlingsforbuddet, så de troppede op med hensigten at få lukket festen.

- Men der var jo ikke noget at komme efter. Jeg havde selv snakket med politiet for 14 dage siden og fået tilladelsen, forklarer Klaus Miller, der måtte bruge 20 minutter på at forklare betjentene, at julefester for socialt udsatte og hjemløse har været undtaget fra forsamlingsforbuddet. Det forklarede statsministeren også selv på pressemødet, hvor julens restriktioner blev præsenteret.

Afbrydelsen fra politiet fik heldigvis ikke den store betydning for festen, omend det satte en dæmper på julehyggen.

- Flere af gæsterne blev bange, da politiet kom. Mange af dem ville ikke kunne betale bøden for at overtræde forsamlingsforbuddet, så vi måtte bruge noget tid på at berolige dem, forklarer Klaus Miller.

- Heldigvis påvirkede det ikke tidsplanen. Vi løb ekstra stærkt i køkkenet, så vi kunne servere maden kun to minutter over tid, tilføjer han.

Flere af de frivillige, der normalt hjælper til ved julefesten, er i risikogrupperne, så mange af dem måtte blive hjemme i år. Det gjorde sig blandt andet gældende for ham, der normalt spiller julemand. Det lykkedes dog at finde en anden til rollen.

- Der var desværre kun to børn med i år, men de blev så forkælet, fortæller Klaus Miller og tilføjer, at virksomheder og private igen i år har været gode til at sponsorere gaver.