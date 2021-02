Politiet på jagt efter isvandrere i weekenden

- Der skal være tydelig skiltning, så folk ikke er i tvivl om, at det er farligt at færdes på isen, siger Søren Nielsen.

Først mandag formiddag tog kommunen skilte med »isen er usikker« ned ved Hulemosesøen. Sammen med søen i Rådhusparken i Vordingborg bliver søen nu anset for at være sikker.

Men kommunen understreger på sin hjemmeside, at skiltene muligvis bliver sat op igen efter et par dage, fordi der er varmegrader i luften.

Selvom isen er 14-18 cm tyk understreger kommunen, at færdsel sker på eget ansvar, og at afstandskravene skal overholdes.

Flere borgere rundt om i kommunen har været flittige til at fortælle politiet, når andre har bevæget sig ud på isen. Lørdag klokken 14. 12 troppede et par betjente op på Sandvig Havn, men uden resultat, for folk var gået ind igen.

10.38 var den så gal på Langelinie i Stege. En patrulje kørte derover efter endnu en anmeldelse, men igen var det for sent.

- Vi fik en rapport om fewm-seks unge på isen, og anmelderen var bange for, at de kunne gå igennem. Men da vi ankom til stedet, var de unge væk, oplyser Søren Nielsen.

Endelig var der en anmeldelse af to unge, der gik langt ude på Præstø Fjord ud for Hestehavevej.

- Da vi ankom, var der fyldt med mennesker. Betjentene gjorde, hvad de kunne for at få folk ind. Det var vigtigere end at gå bøder til en enkelt eller to, siger Søren Nielsen.