Politiet møder op til gaderæs fredag aften

På Facebooksiden Striben Sydsjælland kan man læse, at de har tænkt sig at køre gaderæs på Spirevej i Ørslev med start klokken 19.30.

Politiets problem består bl.a. i, at det ikke er ulovligt for de unge at befinde sig på den offentlige vej. De skal tages på fersk gerning i at køre.