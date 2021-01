Politiet identificerer afdød kvinde

For nylig fandt en flok jægere en afdød kvinde i en afvandingskanal syd for Neder Vindinge. Fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Liget havde ligget længere tid i vand, men politiet mente, at der nok var tale om den 73-årige demente Vibeke Høien, der har været forsvundet siden 15. oktober 2020, da hun gik fra plejehjemmet Solvang i Vordingborg. Men nu har man identificeret liget.