Tidligere år har det kun været den lokale betjent, Line Palmquist, der har holdt opsyn med tirsdagsmarkederne, men til de kommende tirsdagsgågader kan man forvente at se flere betjente patruljere i gaden. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Politiet holder øje med Steges gågadedage

På tirsdag i denne uge falder den første af Møns Handelsstandsforenings gågade-dage, der skal fungere som erstatning for årets tirsdagsmarkeder. Gågadedagene bliver, som tidligere omtalt i Sjællandske, gennemført med en række begrænsninger for at sikre mod spredning af coronavirus, og der vil derfor eksempelvis ikke være ølsalg eller musik på Torvet, ligesom Kunstnerstræde og andre indslag, hvor folk normalt har tendens til at stimle sammen, er blevet afskaffet i år.