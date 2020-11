Politiet fandt ulovligt fyrværkeri

Målrettet efterforskning og et anonymt tip førte tirsdag eftermiddag til, at politiet slog til på to ejendomme lidt uden for henholdsvis Vordingborg og Haslev.

På en landejendom ved Ovre Vindinge fandt politiet frem til et større lager af fyrværkeri hos en privat borger, der havde indrettet et ulovligt salgssted i tilknytning til ejendommen. På stedet blev der fundet flere forskellige former for lovligt og ulovligt fyrværkeri i et omfang, der langt overskrider grænsen på fem kg NEM (Netto Eksplosivstof Mængde).