Politiet er jævnligt forbi brændt hus

Branden er et mysterium, da huset i flere år har stået tomt og har ventet på at blive revet ned.

Brandteknikere var onsdag på arnestedet for at begynde de første undersøgelser af brandårsagen.

- Vi tænker, at den er påsat. Vi ved, at der er en færden af unge ved huset, der har haft uhindret adgang til huset, og der er også tegn på, at stedet har været benyttet som uorganiseret opholdssted, fortæller politikommissær Peter Hvidberg.

Det er planen, at bygningen og naboejendommen inden længe skal rives ned for at gøre plads til et nyt lejlighedskompleks på hjørnet af Algade og Marienbergvej.