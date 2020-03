Manden slog fire tilfældige forbipasserede uden for Kvickly i Vordingborg. Foto: J.C. Borre Larsen

Politiet efterlyser voldsramt kvinde

Vordingborg: Et offer for en voldsmand, der slog tilfældigt forbipasserende i hovedet mandag kl. ca. 19.40, efterlyses af politiet.

Politiet ved, hvem tre af ofrene er, men det fjerde offer er stadig ukendt for politiet.

Det er dog klart, at hun er en kvinde, for hun fortalte efterfølgende nogle Kvickly-ansatte, at hun var blevet slået i baghovedet af en ukendt mand.