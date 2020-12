Politiet bekræfter: Det er Maghild, der er fundet

Siden fundet af et skelet i et naturområde ved Præstø sidste lørdag har der været spekulationer om, at det var tale om den forsvundne Magnhild Hansen.

Den afdøde blev fundet i et naturområde ved Mønvej i nærheden af Tubæk Å, kun et par hundrede meter fra hendes bopæl.

- Det er et meget uvejsomt sted, et område som ind imellem står under vand. Men nu vil vi kikke på, om der er nogle læringspunkter i forhold til vores måde at søge på, svarer Søren Ravn Nielsen