Politiet advarer mod tricktyverier

Vordingborg - 28. september 2020 kl. 15:23 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

To tricktyverier i Vordingborg og Stege får nu politiet til at udsende en advarsel.

Lørdag klokken 11.22 kom en mand ind i en butik i Storegade i Stege. Her gik han rundt og lod som om han ledte efter noget tøj, men da butikkens medarbejdere på et tidspunkt kiggede væk, lykkedes det ham at slippe afsted med to mobiltelefoner.

Manden var 30-35 år, cirka 180-185 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og med et østeuropæisk udseende. Han havde sort, kort hår og talte gebrokkent engelsk. Han var iført et sort fritidssæt af mærket Addidas, med hvide striber ned af ærmerne og muligvis også ned af begge ben. Han medbragte en Louis Vuitton-taske, der var delt op i felter og hang på kryds henover skulderen.

Lidt senere - klokken cirka 12 samme dag - var den gal igen. Her kom en mand ind i frisørsalonen AB Herredesign i Algade i Vordingborg. Han spurgte efter en voks til håret, viftede med en hundredekroneseddel og lagde samtidig en avis på disken, hvorefter det lykkedes ham at slippe afsted med en mobiltelefon. Manden var 35-39 år, 170 centimeter høj, almindelig af kropsbygning og med et mellemøstligt udseende. Han havde sort, kort hår og talte engelsk. Han var iført sort joggingtøj og en sort kasket.

Politiet hører gerne fra eventuelle vidner, der har set noget mistænkeligt, og opfordrer desuden til, at man er særdeles opmærksom, hvis der kommer kunder ind i en butik, der bevidst forsøger at skabe forvirring. F.eks. ved at vifte med en avis, pengesedler eller ved umotiveret at gå ind i butikkens baglokale.