Mobiltelefoner er en af de mest populære emner at svindle med på nettet.

Politiet advarer mod svindlere på nettet

Vordingborg - 10. september 2020

Svindel med handel på internettet griber om sig, og nu går Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi ud og advarer mod netsvindlere.

- Vi ser desværre, at der er mange private, der bliver snydt, når de handler med andre private på nettet. Alene i 2019 fik vi næsten 10.000 anmeldelser om den form for svindel, og i op mod 95 procent af alle sager handlede det om borgere, der havde købt og betalt for en vare, som de aldrig fik, siger

Rune Nilsson, der er leder for afdelingen for økonomisk kriminalitet hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Han nævner specifikt en sag fra Vordingborg.

- I Vordingborg havde en mand fundet en spillekonsol på nettet, som han gerne ville købe. Han kontaktede sælgeren og fik betalt for varen, men konsollen blev aldrig sendt. I en anden sag havde en mand fra Slagelse købt noget tøj på nettet, men selvom køber og sælger var enige om de praktiske forhold, fik han aldrig den vare, han havde betalt for.

- I august var der en kvinde fra Sydsjælland, der købte nogle billetter til en festival for mere end 2.500 kroner. Sælgeren havde lovet at sende billetterne, men de dukkede aldrig op, fortæller Rune Nilsson.

Det er i vidt omfang de unge, der bliver snydt. I 2019 kom 11% af anmeldelserne fra personer i alderen 15-19 år og 13% fra personer i alderen 20-24 år.

- Det er især ved køb og salg af mobiltelefoner, computere og tablets, at det går galt, siger han videre og tilføjer, at også tøj og billetter er populære varer blandt svindlerne.

Undgå at blive snydt

Men der er heldigvis meget, man selv kan gøre for at undgå at blive snydt. Rune Nilsson giver et par eksempler.

- Det er altid klogt at handle med sælgere, hvor man har mulighed for at hente sine varer selv. Så kan man på egen hånd sikre sig, at det man får, også er det, man ønskede sig. Man bør desuden altid tjekke sælgerens profil og annoncer, før man afslutter en handel; Hvor længe har sælgeren været aktiv, hvad har han ellers til salg og er det svært at lave en aftale om at hente varen selv?

Det er desuden vigtigt altid at bruge sin sunde fornuft.

- Hvis et tilbud lyder for godt til at være sandt, så er det det nok også. Man skal reagere, selv hvis den mindste alarmklokke ringer, fortæller Rune Nilsson og fortsætter:

- Typisk vil svindleren forsøge at flytte dialogen over på en anden platform, og hvis du vælger at betale med mobilepay, kan det ske, at det navn, der fremgår, måske heller ikke stemmer overens med navnet i annoncen.

Konkurrence for de unge

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har inviteret alle elever på områdets uddannelsesinstitutioner og de ældste elever i folkeskolen til at være med i en videokonkurrence i oktober.

Her skal eleverne producere en film på max 30 sekunder, hvor de skal komme med deres bud på, hvordan man kan få andre unge til at handle mere sikkert, når de handler med private på nettet. Hvad skal man være opmærksom på, hvordan passer man godt på sig selv og hvornår skal alarmklokken ringe?

Den bedste film vil blive vist på Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis hjemmeside og facebookside i midten af november, og vinderen vil blive fejret med en tur i biffen med popcorn og sodavand for hele klassen.