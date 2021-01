Ud over politiets eftersøgninger med drone og hunde har der været civile eftersøgninger af Vibeke Høien, hvor mange lokale var ude for at lede efter hende. Det blev dog en flok jægere, der i lørdags fandt liget af en kvinde, som tilsyneladende er den forsvundne kvinde. Foto: Claus Vilhelmsen

Politi om lig i kanal: Alt tyder på at det er Vibeke

Vordingborg - 11. januar 2021 kl. 14:55 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Et jagtselskab gjorde i lørdags et noget usædvanligt fund i en afvandingskanal på en mark sydvest for Neder Vindinge, da liget af en kvinde dukkede op. Efter alt at dømme er der tale om den 73-årige Vibeke Høien, der har været forsvundet siden 15. oktober 2020, hvor hun gik fra sin bolig på plejehjemmet Solvang i Vordingborg.

- Alt tyder på, at det er Vibeke Høien, siger politikommissær Casper Andersen fra Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi.

Når Casper Hansen ikke er hundrede procent sikker, skyldes det, at det ikke muligt at lave en visuel identifikation af liget.

- Det er en afdød, som har ligget i vand i længere tid. Af etiske årsager vil vi ikke lade pårørende se liget, siger Casper Andersen og fortsætter:

- Vi har i stedet forsøgt ved hjælp af smykker og tøj at finde ud af, hvem det er. Og for at være helt sikre tager vi i et tandaftryk, lyder det.

Plejecentret Solvang er et hjem for mennesker med demens- og hukommelsessygdomme. Vibeke Høien har tidligere været forsvundet fra plejehjemmet, da hun gik til Nørre Alslev. Denne gang siger politikommissæren:

- Afdøde har været konfus i en eller anden grad. Hun er gået ud i det blå efter lige linjer i landskabet og så havnet i kanalen, siger Casper Andersen.

Han udelukker, at Vibeke Høien har været udsat for en kriminel handling.

- Der er ikke noget, der tyder på. Hun er formentlig ved et uheld røget i afvandingskanalen, siger Casper Andersen.

Han forventer, at politiet i løbet af ugen endelig vil være i stand til at fastslå, om liget er Vibeke Høien.

- Jeg tænker, at det vil være godt for de pårørende, at de kan få vished og dermed en afslutning på sagen, siger Casper Andersen.

