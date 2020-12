Se billedserie Multicentrets rapport over episoden hvor en dement beboer forsvandt stemmer ikke helt med politiets. Ifølge ledelsen på centret er deres rapporter skrevet ud fra den enkelte medarbejders vinkel. Foto: Mille Holst

Politi og plejehjemsledelse ikke enige

Vordingborg - 20. december 2020 kl. 09:01 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Sydsjællands- og Lolland Falsters politi kan ikke helt genkende sidste uges gengivelse af episoden med den demente borger, der forsvandt og blev kørt hjem af politiet, mens plejepersonalet hentede rollatoren. Men politiets oplysninger stemmer ikke overens med dem, plejecentret oplyser i sin evaluering. Pårørende er rystet over det, hun kalder ledelsens "spind af løgne". Hos Sydsjællands og Lolland Falsters politi kan man ikke helt genkende sidste uges beskrivelse af hændelsen, hvor en dement borger fra Præstø Multicenter går tur og bliver væk og efterfølgende køres tilbage til plejecentret af politiet, mens personalet henter hendes rollator.

- Vi havde kørt hende hjem inden plejepersonalet kom, fortæller Morten Frandsen fra politiets vagtcentral.

Ifølge vagthavende var det nemlig politiet, der ikke havde plads til rollatoren og ikke plejecentrets personale, der ikke havde plads til damen.

- Plejecentret ringede til os og sagde, de manglede en dame. Vi laver en sag og sender en hundepatrulje. Så kommer der en meddelelse om, at der står en forvirret dame hos en borger, fortæller Morten Frandsen, og politiet vurderer, at der nok er tale om den samme dame, som de selv leder efter.

Politiet kører ifølge Morten Frandsen derfor til den omtalte adresse, hvor de ganske rigtigt finder den demente dame, de leder efter.

- Men da det er en hundevogn, vi har sendt af sted, så er der ikke plads til rollatoren, så vi ringer til plejecentret, at de må hente rollatoren, og det vil de så gøre, fortæller Morten Frandsen.

Han er ked af, at det i artiklen kom til at fremstå som om det var plejepersonalet, der ikke havde plads til beboeren, når nu det faktisk var politiet, der ikke havde plads til rollatoren. Derfor har han taget kontakt til Sydsjællands Tidende, så detaljerne kan komme frem.

Set fra deres vinkel Ifølge Helle Østergård, leder af Præstø Multicenter, er der ikke noget odiøst i at politi og plejecenter ikke afrapporterer præcis det samme om et hændelsesforløb.

- Praksis er, at involverede i døgnrapport og journal noterer det, der set fra deres vinkel og arbejdsopgaver, er det essentielle at dokumentere. I denne konkrete situation dokumenterede plejepersonalet om aftenen, da øvrige livsvigtige opgaver var løst, skriver hun i en mail til avisen og tilføjer:

- Samarbejdet med politiet var og er upåklageligt. Og lykkeligvis fik hændelsen en tryg afslutning. Det er også det de fleste demente og pårørende til demente oplever, når en beboer forvilder sig væk fra sin bopæl. I denne situation samarbejdede politi og plejepersonale og aftalte blandt andet at plejepersonalet kunne bringe rollatoren tilbage til plejeboligen.

Helle Hansen er meget utryg ved at Præstø

Multicenters beskrivelse af hendes demente

mors forsvinden ikke stemmer overens med

politiets. Arkivfoto: Mille Holst



Rystet over forskel I plejecentrets evaluering af episoden står der, som også tidligere beskrevet, at politi og plejepersonale "ankommer samtidig til adressen", for at hente beboeren hjem. Men ifølge politiet havde politiet altså allerede kørt beboeren hjem inden plejepersonalet kom efter rollatoren.

- Fantastisk at politiet reagerer på dette og beder om korrektion, siger Helle Hansen, der er pårørende til den demente, der gik tur og blev væk, men hun er samtidig vred over at ledelsen på Præstø Multicenter fastholder en anderledes vurdering af episodens forløb end politiet.

- Men jeg er også endnu engang rystet over dette spind af løgne, og så er jeg gal, siger Helle Hansen, der i torsdags havde et møde med ledelsen om episoden.

- Jeg havde møde med Helle (Østergård, red.) i torsdags, hvor jeg igen prøvede at få en forklaring i forhold til hendes redegørelse og det personalet siger til mig den dag mor var væk. Jeg fortæller hende at personalet tilsyneladende ikke vidste, hvad vej hun var gået ud, at to fra personalet, uafhængigt af hinanden, fortæller mig at de havde hjulpet mor med hendes frakke, den ene cirka klokken 16.15, den anden klokken 17 og at de på afdelingen denne dag også skiftevis sagde at hun var gået ud ad sin havedør og af hoveddøren.

- Alt i alt så har de i hvert fald ikke været opmærksomme og jeg tænker med alle disse løgne, at ingen vidste, hun var gået og at de nu opfinder historier for at dække over det, siger Helle Hansen.

Efterlyser retningslinier Morten Frandsen efterlyser nogle retningslinier med hensyn til, hvordan man passer bedst muligt på de ældre. Det sker nemlig forholdsvis ofte, at politiet må ud og lede efter demente, der har forladt deres bopæl.

- Vi er jo også kede af at demente får lov at gå. Men så længe de ikke er umyndiggjorte, kan man få en sag om vold på halsen, hvis man tilbageholder dem, fortæller han.

- Det er et klassisk problem og der mangler nogle retningslinier fra centralt hold, for vi må ikke holde på dem, siger han, men er heller ikke blind for problemerne med at umyndiggøre andre mennesker. Det er ikke noget man bare lige gør, og det skal det heller ikke være, mener han.

- Der skal meget til, før man kan umyndiggøre, siger han.

Men det ændrer ikke på problemet med at den demente borger, der begiver sig af sted, er til fare for sig selv. Morten Frandsen minder derfor om, at man som borger har en pligt til at gribe ind og hjælpe, hvis man ser noget. Præcis som borgeren i Præstø gjorde, da Helle Hansens demente mor ikke kunne finde hjem.

- Tit har demente en telefon eller gps på sig, men det var ikke tilfældet her, fortsætter Morten Frandsen, men heller ikke hverken telefoner eller gps er skudsikre hjælpemidler. Ifølge vagthavende oplever den demente nemlig ofte ikke disse ting som sin egen, hvorfor de smider dem fra sig. Og så er man lige vidt.

