Sådan ser billedet ud, som familien har lagt ud på Facebook i forbindelse med efterlysningen af Bettina Olsen. Fotoet er brugt med tilladelse fra familien.

Politi og familie leder efter forsvundet kvinde

Vordingborg - 19. november 2017 kl. 16:14 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har vakt dyb bekymring hos familien til den 34-årige Bettina Olsen fra Borre, at ingen har hverken set hende eller hørt fra hende siden søndag den 12. november.

Derfor er hendes forsvinden nu meldt til politiet, og familien har desuden efterlyst hende via Facebook i løbet af weekenden.

Ifølge beskrivelsen i efterlysningen er Bettina Olsen 160 centimeter høj, vejer 40 kilo og har skulderlangt hår, der er farvet rødt. Hun er »usoigneret at se på«, går i jogging tøj/meget mørkt tøj og bærer muligvis en kasket.

»Pårørende er dybt bekymrede for hende, da hun har en del udfordringer som gør, at hun ikke passer på sig selv«, lyder det desuden i beskrivelsen.

Familiens kontaktperson er hendes fætter, Brian Arnfeldt Hansen, som også er den sidste i familien, der har set hende.

- Det var omkring middagstid sidste søndag (12. november, red), da jeg kom kørende fra Østmøn mod Stege, og hun kom kørende den anden vej, siger han.

Ifølge Brian Hansen er Bettina Olsen misbruger, men det er meget ukarakteristisk, at hun på den måde forsvinder i flere dage ad gangen, for hun plejer ellers at besøge både sin bror i Stege og sin morfar dagligt.

Familien foranledigede i weekenden, at der blev ledt efter den 34-årige i Borre og omkringliggende områder uden, at det gav noget udbytte, men Brian Hansen håber, at folk stadig vil kigge efter hende.

- Man må gerne kigge i skure og den slags, hvis hun skulle have søgt læ et sted. Det er ikke noget, jeg umiddelbart tror, er sket, men det kan ikke skade at se efter, siger Brian Hansen.

Har man oplysninger om Bettina Olsen, skal man kontakte politiet på 114.