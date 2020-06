Det bliver i den grad op ad bakke for Præstø IF?s serie 3-hold, når de møder Vordingborg IF. Men denne kvartet bebuder, at de er klar! Forrest ses Danny Pedersen (tv) og Christian Andersen. Bagerst fra venstre er det Julius Jørgensen og Jakob Roland Jørgensen.

Send til din ven. X Artiklen: Pokalbrag bliver sidste kamp på græstæppet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pokalbrag bliver sidste kamp på græstæppet

Vordingborg - 25. juni 2020 kl. 07:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af J.C. Borre Larsen

Gravemaskinerne holder klar, men de må pænt vente til efter torsdagens pokalbrag mellem Præstø IF's serie 3-hold og de tårnhøje favoritter fra Vordingborg IF, der lige er rykket op i Danmarksserien.

Først efter lokalopgøret, der er 2. runde af Sydbank Pokalen, går arbejdet i gang med at omlægge Præstø IF's stadion til en kunststofbane, der efter planen skal stå klar til efteråret.

- Det er vemodigt, men vi kan ikke gå imod udviklingen. Vi har manglet en kunstbane i årtier til både vores egne spillere og til skolerne, siger Karl Peter Hemmingsen, eller bare »Kalle«, der har været frivillig i Præstø IF i over 35 år.

Han kender derfor klubbens historie.

- Præstø IF blev stiftet i 1898, men stadionbanen blev først lavet i 1943 som beskæftigelsesarbejde under krigen. Al jorden under græsset er opfyld, fordi banen blev lagt oven på en eng. Jeg ved det, fordi min far var med, siger Kalle, der er født i 1947.

Ny pølse på grillen I Præstø IF satser man på, at afskeden med græstæppet mod Vordingborg IF bliver et større tilløbsstykke.

- Vi håber, at der kommer 300 tilskuere, siger Præstø IF's formand, Tonni Ristorp, der samtidig er ansvarlig for corona-sikkerheden på stadion.

- Vi anbefaler, at tilskuerne sidder ned, så husk gerne en klapstol, siger Tonni Ristorp.

Formanden lægger ikke skjul på, at det vil være godt for klubbens økonomi med mange folk på lægterne. Udbruddet af coronavirus er også gået ud over fodboldklubben.

- Vi har mistet 35.000 kroner, fordi vi ikke har kunnet afholde fodboldskole. Vi håber derfor, at vi kan sælge en masse øl, sodavand og pølser til pokalkampen, siger Tonni Ristorp.

Der er i hvert fald lagt op til en mindre gastronomisk oplevelse, idet Præstø IF for første gang lægger en speciel Præstø-pølse på grillen.

- Det er en slagterpølse fra Meny, som er lavet dediceret til os. Det skal fremover være en slags signaturpølse til vores hjemmekampe, siger Tonni Ristorp.

Vil dø med støvlerne på Apropos slagter, så kan hjemmeholdets spillere risikere at komme en tur gennem kødkværnen mod Vordingborg IF, der på papiret stiller et langt bedre mandskab. Præstø IF lægger sig dog ifølge træner Paw Langer ikke frivilligt ned.

- Vi har mødt højere rangerende hold i træningskampene, så vi er forberedt. Vi vil dø med støvlerne på, lyder det med overbevisning i stemmen fra Paw Langer.

Kampen begynder klokken 19.

Christian Andersen (tv.) og Danny Pedersen

på græstæppet, som snart bliver skiftet ud

med kunststofgræs.

Foto: J.C. Borre Larsen