Pokal går på omgang

Vordingborg - 24. december 2020 kl. 10:03 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Købstaden Præstø blev tidligere på året kåret som landets bedste handelsby - nu går vandrepokalen, der følger med titlen, på omgang mellem handelsforeningens medlemmer. I 2020 blev Præstø kåret som Danmarks bedste handelsby i kategorien byer under 20.000 indbyggere. I den forbindelse fik Præstø Handelsforening udleveret en vandrepokal, som foreningen kan beholde indtil der næste gang kåres en vinder - det bliver engang i 2022.

Indtil da skal vandrepokalen rundt blandt Præstø handelsforenings medlemmer. I sidste uge stod den hos Præstø Pizza House, i indeværende uge er det skobutikken Hos Sabina, der kan vise den frem.

- Hver mandag går den videre til en ny, fortæller formand for Præstø handelsforening, Rasmus Evind. I den uge, en butik har pokalen, kan de profilere sig med den fuldstændig som de har lyst til.

Det glæder Rasmus Evind, at byen har pokalen i to år, for hand4elsforeningen har cirka 70 medlemmer, og de skulle gerne alle sammen nå at have pokalen i huset en uges tid.

- Det er en fed pokal; det er en, man lægger mærke til, siger Rasmus Evind og fortsætter:

- Jeg har aldrig set så stor en pokal før.

Det er hans og resten af bestyrelsens håb, at pokalen kan medvirke til at Præstø Handelsforening kan få lidt flere medlemmer i løbet af det kommende år, for pokalen viser, at bare man trækker på samme hammel, så når man langt.

- Vi prøver at få et par erhvervsmedlemmer mere til foråret, siger Rasmus Evind, der dog også vil arbejde for at få flere private støttemedlemmer til foreningen.

- Julen koster rigtig mange penge. Jo flere private støttemedlemmer, vi får, des flere sjove ting kan vi lave - som for eksempel julestjernen, mener formanden, der på grund af den nuværende coronasituation ikke tør spå om, hvornår der igen kan komme mere normale forhold i byen. Han frygter således, at Fransk Forår ryger igen i 2021.

- Det er svært at estimere, hvor langt ind i foråret vi skal, før vi får bare nogenlunde normale forhold, siger han.

Det er institut for centerplanlægning (ICP A/S), der i sommeren 2020 i samarbejde med Detailforum foretog en analyse af 22 handelsbyer i Danmark og på baggrund af kundeinterviews og en jurys vurdering af byernes egne oplysninger kårede landets bedste handelsby.

Udover at vinde titlen som Danmarks bedste handelsby bryster Rasmus Evind sig af, at Præstø lå rigtig flot, når det kom til en vurdering af markedsføringen af byen.

- Vi er den tredie bedst markedsførte by ud af de 22 nominerede, siger han og er særligt stolt, fordi Præstø blandt andet var oppe imod byer som Vejle og Fredericia.

- De har nogle helt andre ressourcer, siger han.