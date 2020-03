Send til din ven. X Artiklen: Pølsevogn på vej til Slotstorvet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pølsevogn på vej til Slotstorvet

Vordingborg - 11. marts 2020 kl. 10:16 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det mødte stor modstand, da Storms Grill tilbage i 2009 blev tvunget til at lukke biksen på Slotstorvet i Vordingborg.

Planerne for et nyt torv levnede ikke plads til grillbaren, der ellers var tæt på at kunne fejre 60 års jubilæum.

Men nu, over 10 år senere, kan de ristede pølser og hotdogs atter være på vej tilbage til torvet.

Plan- og Teknikudvalget har netop givet tilladelse til, at der må opstilles en pølsevogn på torvet.

Tilladelsen er givet med de vilkår, at pølsevognen skal fjernes dagligt, og at den skal fjernes ved arrangementer på Slotstorvet, hvor kommunen vurderer, at der ikke er plads til pølsevognen, for eksempel under festugen.

Åbningstiderne for pølsevognen skal være mandag til fredag fra klokken 11.00 til 17.30 og lørdage fra klokken 10.00 til 14.00, så pølsevognen vil være et markant element på torvet, hvor der i dag kun er ganske få stadeholdere, der gæster torvet i kortere tidsrum.

Formand Michael Larsen (R) fra Plan- og Teknikudvalget glæder sig over, at der nu ser ud til at komme noget mere liv på Slotstorvet.

- Vi er nødt til at løsne op for, hvad der må være på torvet. så vi kan få noget mere liv på det torv. Det er tosset, at vi har så stort et torv, der ikke bliver brugt det meste af året, fortæller udvalgsformanden.

Tilladelsen til pølsevognen er givet til en 1-årig prøveperiode. Avisen har ikke kunnet få oplyst, hvem det er der har ansøgt om tilladelsen. Det er dog sikket og vist, at vedkommende må kæmpe om kunderne. Jens Larsen fra Tyttes Pølser vil igen i år opstille en pølsevogn på Stentorvet, ligesom grillen nede på Nordhavnen genåbner til april.