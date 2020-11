Pølsevogn åbner på ny placering i byen

I stedet åbner hun nu en større og flytter samtidig til en placering ved Skousen på Prins Jørgens Allé. Her er hun synlig fra parkeringspladserne til dagligvarebutikkerne Kvickly, Fakta, Netto, Rema 1000 samt den nye Aldi, der slår dørene op på fredag. Dén placering glæder Lisa Larsen sig til at prøve af, og hun regner med at både hun og de mange butikker i området vil få glæde af hinandens kunder.