Se billedserie Mathias Josty Hansen (til venstre) og Emil Jørgensen på job i Falcks testcenter i DGI Huset Vordingborg. Emil Jørgensen drømmer om at blive tryllekunstner. Mathias Josty Hansen drømmer om at komme til at arbejde med udsatte unge på et opholdssted, han selv vil etablere. Foto: Nina Lise

Podere risikerer at miste jobbet - skole klar til at gribe dem

Vordingborg - 30. juni 2021 kl. 18:42 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Nogle af de mange podere, der har knoklet på testcentrene landet over i månedsvis, risikerer at stå uden job, hvis regeringen beslutter at drosle ned på testindsatsen.

Derfor er SOSU Nykøbing Falster i denne uge på besøg på nogle af Falcks største testcentre på Sydsjælland og Lolland-Falster. De kommer for at sige tak for indsatsen - og for at informere om mulighederne for at tage en uddannelse på skolen i Nykøbing F. Onsdag var turen kommet til Falcks testcenter i DGI Huset Vordingborg.

- Vi er her for at rekruttere nogle af dem, der har været podere i - for nogles vedkommende - lang tid. Det, de har oparbejdet her, taler ind i vores uddannelser - for eksempel at skulle være i dialog med borgere og være iklædt værnemidler men også at skulle overtræde en intim- sfære. Det kræver, at man kan guide, vejlede og skabe tryghed hos borgerne, forklarer Gitte Guttner, uddannelseskonsulent på SOSU Nykøbing Falster.

- At arbejde som poder kan have tændt et lille lys hos nogle, der nu tænker, at de gerne vil gå i den retning. Derfor giver vi information om to informationsmøder i næste uge, hvor de kan få en rundvisning og høre mere om vores uddannelser, fortsætter hendes kollega, uddannelseskonsulent Camilla Andersen.

Køl og tryl Blandt poderne onsdag var 26-årige Mathias Josty Hansen og 21-årige Emil Jørgensen fra Vordingborg. Ingen af de to har taget den direkte vej gennem uddannelsessystemet men er havnet i Falcks testcenter af forskellige årsager.

Mathias Josty Hansen havde mistet sin læreplads som køletekniker og var på kontanthjælp. Emil Jørgensen måtte sætte sin karriere på pause, da cornaen lukkede landet ned. Han arbejdede med »Close-up magic« og drømmer om at blive tryllekunstner.

- Mit drømmejob findes ikke inde på UddannelsesGuiden, så jeg tog arbejde på Postnords pakketerminal i Køge. Men det var om natten, så jeg havde brug for at se solen, fortæller Emil Jørgensen.

- Han er rigtig god børn. Han kommer virkelig ned i børnehøjde, når han skal pode dem, indskyder Mathias Josty Hansen, der selv valgte poderjobbet, fordi han godt kan lide at hjælpe mennesker og synes godt om, at der er et testcenter tæt på alle borgere.

- Det handler om at drage omsorg og få dem til at føle sig trygge. Alle borgere skal behandles forskelligt, siger han.

Kort fortalt Falck har gennem snart otte måneder tilbudt test for Covid-19 i samarbejde med de danske regioner. Mere end 7000 medarbejdere har været ansat til opgaven gennem perioden.

Ifølge Falck er det sandsynligt, at mange af dem vil fortsætte med at arbejde indenfor den sundhedsfaglige sektor. Derfor samarbejder mellem Falck og Danske SOSU-skoler.

Der er informationsmøder på SOSU Nykøbing Falster tirsdag 6. juli fra klokken 14 til 15 og torsdag 8. juli fra klokken 15 til 16, hvor man kan få en rundvisning og høre mere om uddannelserne. Adressen er Vestensborg Allé 78, Nykøbing F. Mange muligheder Gitte Guttner og Camilla Andersen erkender, at det kan være sin sag at lokke de unge til Nykøbing F., hvis drømmen er København. Men med 450 årselever og elevtilgang, så man i øjeblikket er ved at bygge ud, tør de godt love et pulserende uddannelsesmiljø.

Der er stor efterspørgsel på de funktioner, skolen uddanner til, og så er skolens uddannelser et springbræt til videregående uddannelser som for eksempel socialrådgiver, pædagog, ambulanceredder, sygeplejerske, bioanalytiker, ergoterapeut og fysioterapeut.

Der er mulighed for at tage grundforløbet i Vordingborg, og så er det ikke kun unge, man møder på uddannelserne.

- Vi har både de unge men også mange voksne elever. Vi har elever fra 15 til 60 år, så der er stort set ingen aldersbegrænsning hos os, fortæller to de og fortsætter:

- Og så har ministeriet og FOA lige arbejdet en aftale igennem om, at de +25-årige skal ansættes med elevløn på grundforløbet i stedet for at gå på SU de første 20 uger. Det fik tidligere nogle til at fravælge muligheden.

Drømmer om eget opholdssted Hverken Emil Jørgen eller Mathias Josty Hansen har planer om at tage en uddannelse på SOSU-skolen i Nykøbing F., men Gitte Guttner og Camilla Andersens besøg udløste alligevel en god snak.

Mathias Josty Hansen drømmer om, at han om 10-20 år har samlet så meget erfaring, at han og en kammerat, der også læser til pædagog, kan starte et opholdssted for unge med problemer.

Mathias Josty Hansen arbejder i forvejen med musik, så det skal være et opholdssted, hvor brugerne kan udfolde sig kreativt gennem musik, billedkunst og træværksteder for på den måde at finde balance i sig selv og tilværelsen.

Hans plan er at tage et etårigt HF-forløb på VUC Vordingborg for derefter at starte på pædagoguddannelsen.

- Jeg er ved at nå en alder, hvor jeg gerne vil ud at arbejde, forklarer Mathias Josty Hansen, der onsdag fandt ud af, at han også kan erstatte den etårige HF med en pædagogisk assistent-uddannelse eller en SOSU-assistentuddannelse, der begge giver adgang til pædagoguddannelsen.

Begge veje vil forlænge hans samlede uddannelsestid med cirka halvandet år. Til gengæld får han elevløn i stedet for SU, mens han er på uddannelsen til pædagogisk assistent eller SOSU-assistent. Og så vil han få en mere praksisnær uddannelse med større menneskekendskab og - på SOSU-assistentuddannelsen - medicingivning.

På SOSU-assistentuddannelsen vil han desuden kunne komme i praktik i psykiatrien. På minussiden vil han dog også skulle igennem et forløb med ældrepleje.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg vil kunne arbejde med mennesker, der fysisk ikke kan klare sig selv, siger han.