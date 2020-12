Maleriet af en lille pige fra ?Sukkertoppen? har Helene Thiesen fået. Hendes mors familie er derfra og meget i hjemmet i Stensved bærer præg af et Grønlandsk liv, selvom skæbnen ville hende det anderledes. Foto: Michael Thønnings

Send til din ven. X Artiklen: Pludselig kommer sorgen - det går aldrig væk Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pludselig kommer sorgen - det går aldrig væk

Selvom Helene er 76 år ved hun stadig ikke helt hvor hun hører til

Vordingborg - 27. december 2020 kl. 09:05 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Det har præget hele Helene Thiesen liv og identitet, at hun som syv-årig blev tvangsflyttet fra Grønland til Danmark som en del af et eksperiment, som man fra regeringens side nu har indset, var en fejl. Her er historien. - Snakker du måske med Gud?, lød svaret på grønlandsk.

Da sagen om tvangsflytning af grønlandske børn begyndte at blive optrevlet, blev Helene Thiesens onkel spurgt, om hvorfor de ikke spurgte hvad der skulle ske. Hvorfor de ikke sagde fra og stillede spørgsmålstegn ved det, da der kom to danske "koloniherrer" den dag i 1951 og bad om at få udleveret familiens "kvikkeste barn".

- "Snakker du måske med Gud". Det var det forhold der var på det tidspunkt. Grønlænderne turde ikke tale med danskerne. De var i et helt andet luftlag, fortæller Helene Theisen, som vi møder hjemme i huset i Stensved, som hun fik bygget med sin mand i slutningen af 1970'erne, hvor hun har boet i siden da.

Men hun var syv år dengang i 1951, da hun blev taget fra sin familie i Nuuk. Hvor politikere og embedsmænd - danske som grønlandske - havde besluttet at hun og 21 andre små grønlandske børn skulle til Danmark og lære at være danske, så de kunne blive en ny grønlandsk elite. Et eksperiment, der skulle gennemføres, om de ville det eller ej. Et eksperiment der gik helt galt, og gav børnene ar for livet.

- Men jeg har jo kun kendt til hvad det var i 30 år. Jeg vidste ikke noget om det, før Tine Bryld begyndte at undersøge det, fortæller Helene Thiesen. Hun har siden da kæmpet for at få en undskyldning fra den danske stat - en undskyldning der så endelig kom i forrige uge, hvor statsministeren sendte et bud til Stensved og overrakte en redegørelse om forløbet og en undskyldning på nationens vegne (se sydtid uge 50, side 6).

- Jeg vidste ikke om jeg skulle tro på det eller ej, da jeg blev ringet op om at statsministerens bud ville komme med "en hvid kuvert", fortæller hun.

Selvom det er nogle uger siden undskyldningen kom, bliver hun stadig næsten dagligt ringet op og kontaktet af medier, politikere og andre der vil høre Helenes historie. Både svenske, norske, tyske, tyrkiske og naturligvis grønlandske og danske medier har spurgt og spurgt. Spurgt om det, der begyndte for snart 70 år siden, da hun bare var en lille pige i Nuuk, som blev hvirvlet ind i et stort politisk spil.

- Men det er ikke slut endnu. De grønlandske politikere var jo en lige så stor del af det her. De har ikke villet undskylde, siger Helene Thiesen, der har været spydspids i kampen for at få oprejsning for de 22 børn. Kun seks lever endnu, og det er ikke kun på grund af alder, at de er gået bort.

- Der er flere, der har begået selvmord, siger hun.

En kjole i alle farver Helenes far var telegrafist og havde selv bygget familiens hus i Nuuk, tæt ved arbejdet. Hun havde en ældre søster og en lillebror.

- Det var en elv der løb ved siden af huset og der var små fjelde, hvor vi kælkede, fra vi var helt små. Det var et dejligt familieliv, huske Helene.

Hun kan huske meget fra sin grønlandske barndom. Også da faren fik tuberkulose og lå nede i stuen. Og da de bar ham ud, kiggede de med fra køkkenvinduet.

- Vi var blevet kaldt ned til ham. "Husk nu, at være en sød pige", sagde han til mig.

Så var de alene med deres mor. Indtil "koloniherrerne" kom og hentede Helene.

- Min mor syede alt vores tøj. Det gjorde man dengang. Hun ville sy mig en ny kjole, da jeg skule af sted og spurgte hvad farve den skulle være. "Alle farver", sagde jeg. Jeg havde set oliepletterne på en vandpyt og de farver det dannede. Og jeg fik en kjole i alle regnbuens farver, siger hun.

Helene var blevet udvalgt til at skulle et halvt år til Danmark for at lære dansk. Når de kom tilbage skulle de så hjælpe deres grønlandske kammerater til at være mere danske. Langs hele den grønlandske kyst, sejlede det store skib ind og hentede børn. 22 i alt.

- Jeg havde fået at vide fra min mor, at Danmark var meget smukt. Som paradis. Og da jeg så træerne og græsset, der var det som paradis. Da vi så græsplænen spurgte vi, om vi måtte gå ud på den. Og "Lille Kristine" krammede et stort træ, fortæller Helene Thiesen.

Børnene var ankommet til Red Barnets feriekoloni "Fedgården" ved Faxe og her blev de, indtil de blev sendt til plejefamilier, hvor de skulle lære at være danske.

- Vi blev forbudt at tale grønlandsk og lærte dansk ved at synge. Jeg kan "De små synger" udenad, siger hun.

Helene kom siden til en københavnsk lægefamilie, men det var ikke rart og kom videre til forstanderparret på Brøderup Højskole.

- Der blev jeg virkelig forkælet. På et tidspunkt skulle min plejemor til Præstø og spurgte om jeg ville have noget med. "En glasdukke", sagde jeg, for det havde min tidligere plejesøster fået, da jeg var der. Og det fik jeg, fortæller Helene Thiesen.

I mellemtiden var hun blevet otte og det halve år, de skulle være af sted, var blevet til halvandet. Og hun gik ikke i skole.

- De blev ved med at få at vide, at jeg jo skulle tilbage, så de ville ikke sætte mig i skole, for så at hive mig ud igen, fortæller hun

Det var først senere, hun fandt ud af hvorfor, der var gået så lang tid, hvor hun skulle være i Danmark, og ikke kom hjem.

Det grønlandske landsråd fik nemlig i forbindelse med eksperimentet at vide, at Røde Kors ville forære dem et nybygget børnehjem. Børnene, der var sendt af sted, skulle ikke hjem til "ringere kår", hed det sig.

- Og det grønlandske landsråd sagde bare, "tak for gaven", siger Helene Thiesen.

- "Ringere kår", siger hun og smager på ordene.

- Jeg boede med min familie. Vi havde et fint hjem. Vi havde rosen-tapet på væggen, siger hun.

I stedet kom hun og 15 af de 22 børn direkte på det nye børnehjem, da de endelig blev sendt fra Danmark. Ingen kom hjem til deres familier.

- Da vi kom til Nuuk, blev vi modtaget, og jeg så min mor og mine søskende. Jeg løb hen til dem og min mor sagde noget til mig, men jeg forstod det ikke. Jeg forstod ikke, havd min mor sagde. Jeg kunne ikke grønlandsk længere, fortæller Helene, der sammen med de andre børn nu kun kunne huske tre ord på grønlandsk: "Far", "mor" og "den fæle trold".

Allerede forinden var de blevet præsenteret for deres "nye mor" - forstanderinden på det nye børnehjem, hvor de blev indlogeret og kom i dansk skole.

- Jeg spurgte flere gange om jeg måtte komme hjem. Men jeg måtte ikke. Og min mor kom ikke på besøg, fortæller Helene Thiesen.

Din søn har det godt Men hvad med de sidste børn? Af de 22, der blev sendt til Danmark i 1951, vendte kun 16 tilbage til Grønland.

- Vi havde jo været ude hos plejefamilier. Mine plejesøskende spurgte, om de ikke kunne få lov at beholde mig, men selvom de gerne ville, så havde vi fået besked på, at vi skulle hjem, fortæller Helene, der dengang ikke undrede sig over, at de kun var 16 på båden hjem.

- Jeg kunne jo kende de seks fra Nuuk, hvor jeg var selv var fra, og vi var der allesammen, fortæller hun.

Men i kulissen havde nogle af de danske plejeforældre taget kontakt til embedsværket i ministeriet. Nogle af plejeforældrene insisterede på at beholde deres grønlandske plejebørn. Først var det blevet afvist, men efter flere forespørgsler, var det sat i værk.

- Men da vi andre sejlede hjem, der var adoptionspapirerne endnu ikke gået i orden for dem, der blev tilbage, siger Helene, der senere hørte om en af drengene, der blev i Danmark.

- Lige inden vi tog af sted, viste det sig, at han rigtige grønlandske far havde ringet og spurgt til og hvordan det gik med hans søn.

- "Din søn har det godt", svarede man, vel vidende, at de var ved at adoptere ham væk til en anden familie. Deres rigtige familie, havde intet fået at vide, fortæller Helene.

Den pågældende dreng endte senere i Sverige og i forbindelse med optrevlingen af sagen, fandt han ud af, at han havde søskende i Grønland, Han kendte intet til dem eller hvad der var sket, før det.

Også her lokalt, var der en pige, der blev.

- Hun blev adopteret af en enlig kvinde her i Stensved, fortæller Helene Thiesen, der påpeger, at hun også har skrevet en erindringsbog.

For meget af eksperimentet er dokumenteret sidenhen. Både i Tine Brylds bog, i Helenes bog, og selv i forbindelse med en universitetsafhandling om behandlingen af indfødte folk, fra koloniherrers side. Dertil har medier i en række lande set på sagerne, hvor Helene i Stensved, er i centrum. Det næste bliver formentlig en erstatningssag, for hun er beredt på, at kæmpe videre.

Til Grønland Men hun har klaret sig godt i livet. Hun kom på kostskole i Jylland efter realskolen og på højskole, hvor hun mødte sin mand. Begge gik siden seminarievejen og blev uddannet som pædagoger.

- Men jeg gjorde klart, at jeg ville tilbage til Grønland, og det var han heldigvis med på - han havde læst "Peter Freuchen", griner Helene Thiesen, der havde job som børnehaveklasseleder i Grønland og fik sine to døtre der.

- Men skolen i Grønland var ikke særlig god - de havde ikke engang matematik - så da den ældste var fem, flyttede vi til Danmark, så hun kunne komme i skole, fortæller Helene ,der igen søgte mod Sydsjælland og hun fik job i Mern børnehus, mens hendes mand fik job i Stensved børnehus, der var helt ny nyåbnede dengang.

Men tror du, at du havde fået det samme liv, hvis du ikke var blevet sendt af sted dengang? Hvor tror du, at du så var endt?

- Det blev jeg faktisk spurgt om engang før, og der sagde min mand over fra sofaen; "så var hun blevet politiker, griner hun.

- Han har været god til at støtte og bakke mig op, siger hun.

Det har betydet meget. For der har været meget at kæmpe med. En ting er oplevelserne, men noget andet er identiteten og rodløsheden.

- Jeg har jo selv lært mig grønlandsk, i en relativt sen alder, siger hun og påpeger, at det først var i årene, da hun var tilbage i Grønland, som færdiguddannet, at hun lærte det.

Dengang følte hun sig nok mest dansk. Hvor svært det end var - og er. For selvom hun taler perfekt dansk og var dansk gift, har oplevelser og fordomme været mange. Som da hun arbejdede i en børnehave i Sakskøbing og var fungerende chef, hvor en far spurgte, om hun nu var kvalificeret til at modtage hans indbetaling. Eller i forbindelse med boglancering og en foredragstur, hvor en vært på et hotel, spurgte om hun nu var sikker på, at der var penge på hendes kort.

Øjeblikke Efter Helenes mand gik bort, var hun på Grønland i forbindelse med sit arbejde, og på flyet hjem, sad hun på række med en grønlandsk mand, som hun synes hun havde set før.

- Vi hilste på hinanden og pludselig fandt vi ud af, at vi havde været kærester 47 år før, mens jeg havde besøgt min grønlandske mor og hendes familie i en sommerferie, fortæller Helene Thiesen, der mødtes og senere blev kæresten med manden, som hun også er sammen med i dag.

- Han har et hus på Grønland og er lige flytte her til Stensved i sommer, fortæller Helene, der ofte tilbringer somre i Grønland og vintre i Danmark. Af ham har hun lært at spise rensdyr og frisk fisk - grønlandsk kost.

- Jeg har pludselig fået tre frysere, smiler hun.

- Så lige nu, føler jeg mig nok mest grønlandsk, siger Helene Thiesen.

Men det er stadig svært at finde ud af hvem og hvad hun er. Da hun for nylig stod og fik taget billeder på sin terrasse i haven i Stensved til et medie, fik hun igen et flashback. Fra da hun var ni år. Da hendes mor skulle giftes med en ny mand. Men hun stadig ikke kunne komme hjem. Øjeblikke fra barndommen. Den barndom, som hun nu fik.

- Pludselig kommer sorgen. Øjeblikke, der dukker op. Det går aldrig væk, siger Helene Thiesen, der har brugt det at skrive og holde foredrag om sine oplevelser. Og lige nu arbejder med en ny bog.

Hun kigger ud luften. Hun har fået en undskyldning, men det fjerner ikke følelserne.

- Tænk, at man kunne behandle nogen på den måde.

- De tog os, siger hun.