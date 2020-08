Fredag aften var vandet grønt, så kommunens folk igen måtte rykke ud for at reparere Jeppe Heins springvand. Lørdag var vandet skiftet, og mandag blev der badet i det igen. Foto: Nina Lise

Pludselig blev vandet grønt

Vandet var kun lige begynde at springe igen, før Jeppe Heins vandkunst i Præstø blev ramt af grønt skum.

Derfor måtte Vordingborg Kommunes driftsfolk fredag aften på overarbejde for at finde årsagen. Tidligt lørdag morgen blev springvandet tømt og udskiftet med nyt rent vand.

- Fredag eftermiddag fik jeg en henvendelse om, at vandet i springvandet havde et grønt skær. Det har vi selvfølgelig reageret på. Derfor har mine medarbejdere siden fredag eftermiddag og hele lørdagen arbejdet på en løsning, forklarer Lise Thorsen, chef for Trafik og Ejendomme i Vordingborg Kommune.