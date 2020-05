Borgmester Mikael Smed (tv) og kommunens kommunikationskonsulent Thomas Uhlenfeldt er online med borgerne. Foto: J.C. Borre Larsen

Plejehjemsbesøg kan snart foregå væk fra telte

Vordingborg - 15. maj 2020 kl. 17:18 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun få dage siden, at det blev tilladt for pårørende at besøge de ældre i Vordingborg Kommunes plejecentre.

Det foregår i telte, men nu åbner borgmesteren op for, at besøgene kan udvides til en gåtur eller et møde ved terrassen.

Det oplyste Mikael Smed (S), da han fredag eftermiddag, 15. maj, for tredje gang modtog spørgsmål om coronakrisen under en live-seance på Facebook.

- Genåbningen af vores plejecenter har været en stor succes. Vi arbejder på højtryk for at udvide besøgene, sagde Mikael Smed.

Indtil videre er det kun udvalgte kontaktpersoner, typisk de allernærmeste pårørende, som må aflægge besøg på plejecentrene. En Facebook-bruger ville vide, om der er planer om at udvide kredsen af besøgende.

- Det kan blive det næste step i genåbningsfasen, svarede Mikael Smed.

En anden spurgte, om der er planer om at teste plejepersonalet for covid-19 på kommunens plejecentre? Her svarede borgmesteren, at man afventer de nye test-planer, som sundhedsmyndighederne aktuelt arbejder på.

- Hvis vi får en smittet medarbejder eller beboer, anmoder i om at få testet alle på plejecentret, sagde Mikael Smed.

Der var generelt stor ros til kommunens personale på plejecentrene og specifikt indenfor træning og rehabilitering. Også skolelærere fik et et klap på skulderen.

Den halve times spørgetid med borgmesteren blev vedvarende fulgt af 90 personer på Facebook.