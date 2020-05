Plejehjem får stemningsløft

Vordingborg Kommunes plejecentre fik tirsdag eftermiddag overrakt en gave af kommunen. Hver af de 10 plejecentre har fået et stort billede i en flot ramme. Billederne er taget af den lokale fotograf Per Rasmussen. De fleste af billederne stammer fra hans bog "Når lyset bryder frem", og de er blevet udvalgt efter de respektive lokale områder. Eksempelvis er motivet til Plejecenter Skovbo Møn-broen med får i forgrunden.

- Jeg tror, at beboerne på Skovbo har mange minder fra det område, siger Per Rasmussen, der besøgte Skovbo.

- Der er et lille stemningsløft i en svær tid, supplerer Mikael Smed med henvisning til coronasmitten.

I lang tid har beboerne på plejehjem ikke måttet få besøg. Vordingborg Kommune åbnede dog i dag, 12. maj, for besøg fra pårørende.