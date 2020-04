Kirkesanger Charlotte Hulberg har været forbi Plejecenter Klintholm Havn for at synge for beboerne. Foto: Helene Kvist

Plejehjem er sikrede som var de Fort Knox

- Alle gør det rigtige. Personalet bruger værnemidler, så snart der er mistanke om smitte, men det har været meget lidt, forklarer chef for kommunens Afdeling for Pleje og Omsorg Susanne Johansen.

»Hvis der udvises tegn på smitte, vil beboeren blive isoleret i egen bolig, og der vil blive benyttet værnemidler med maske, visir eller briller og dragt for at hindre yderligere smitte. Er der medarbejdere, der udviser symptomer, vil de omgående blive sygemeldt og isoleret i eget hjem.

Susanne Johansen siger, at såvel medarbejdere som beboere på plejehjemmene vil blive testet, hvis der er den mindste mistanke om smitte. Og Helene Kvist tilføjer, at dørene ind til Plejecenter Klintholm Havn er lukket og låst.

Susanne Johansen roser de pårørende for at vise forståelse for situationen, selvom det er hårdt ikke at kunne komme ind.