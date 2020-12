Ægteparret Lis og Niels Anton Dam mener, der er behov for en grundlæggende ændring af vores plejecentre. De skal kunne tilpasses den enkeltes behov. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Plejecentre skal kunne rumme individuelle behov og par Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejecentre skal kunne rumme individuelle behov og par

Vordingborg - 26. december 2020 kl. 09:12 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Lis og Niels Anton Dam i Præstø håber, man vil lave noget grundlæggende om på de danske plejehjem. Her skal være plads til individuelle løsninger baseret på den enkeltes behov og ønsker. Kort sagt skal plejecentrene skabes af beboerne ikke af "systemet".

Det ligger ægteparret Lis og Niels Anton Dam meget på sinde at slå fast, at det de nu vil fortælle, ikke er en kritik af nogen enkeltpersoner, men at deres kritik er en kritik af et plejehjemssystem, der efter deres mening simpelthen ikke fungerer. Her er ikke plads til individuelle løsninger og behov, lyder deres anke.

- Så snart man ikke passer ind i en kasse, er man på herrens mark, siger Lis Dam.

Hun har oprettet facebooksiden "Plejehjem - bedre hjem", hvor hun fortæller om forholdene på plejecentre rundt omkring og kommer med forslag til, hvad der kan gøres bedre. Formålet er "at samle så mange følgere, at beslutningstagerne indser, at forandring på plejehjemsområdet er et krav fra mange mennesker, som de ikke kan ignorere", oplyser hun og foreslår eksempelvis, at man indretter plejecentrene anderledes, sådan at plejepersonalet altid er lige i nærheden af beboerne.

- Giv medarbejderne mulighed for at opholde sig i et værelse på gangen og ikke i en administrationsgang langt fra det hele, siger hun.

- Det er fordelen på Fanefjord. Der var altid en medarbejder til stede, når man kom på en afdeling.

Lis og Niels Anton synes heller ikke, der er sammenhæng mellem hverdagen på eksempelvis Præstø Multicenter og det indtryk, man får af stedet, når man har haft møde med ledelsen.

- Man får tegnet et glansbillede af tilværelsen på plejehjemmet, et billede der ikke ligner den faktiske hverdag. Det er ikke medarbejdernes skyld, men afstanden mellem ledelse og det daglige arbejde. Man kan møde ledere, som sidder på for stor afstand til at have føling med, hvordan arbejdsforholdene faktisk er i den daglige virkelighed, lyder det fra Lis Dam.

- Alle mennesker deroppe (på Præstø Multicenter, red.) er venlige og flinke, men forbindelsen mellem administration og beboerne er nul, siger hun.

- Jeg tror, der er mange blandt personalet, der gerne vil gøre tingene anderledes, men de er fanget i et system.

Ikke plads til ægtepar I 2018 faldt Niels Anton Dam og brækkede lårbensknoglen i det ene ben. Han havde prøvet det før, i 2011, hvor det var regionen, der tog sig af hans genoptræning.

- De slap ham ikke før han kunne gå op ad trappen, fortæller Lis Dam.

I dag er genoptræningen flyttet ud til kommunerne, så i 2018 blev Niels Anton udskrevet og fik en midlertidig aflastningsplads på Fanefjord Plejecenter, mens han blev genoptrænet i fem uger - på Præstø multicenter.

Nu måtte Niels Anton så blive kørt frem og tilbage mellem Møn og Præstø for at blive genoptrænet, ligesom hustruen måtte tage køreturen til Møn for at være sammen med sin mand.

- Det var ikke holdbart for mig, at jeg skulle køre, og Niels Anton blev ensom, fortæller Lis Dam, fordi parret, der i dag har været gift i 56 år, ikke kunne tilbringe så meget tid sammen, de gerne ville.

Niels Anton kunne ikke bo hjemme i perioden, for ægteparret boede i et hus i Præstø med niveauforskelle, så Niels Anton kunne ikke komme ind og ud af huset.

Parret satte derfor deres hus til salg og undersøgte, om de i stedet kunne få en fælles plejebolig, men ifølge Lis Dam råder Vordingborg Kommune ikke over nogle plejeboliger til par - udover et par stykker på Aggerhus.

- Og det har lange udsigter, siger hun.

- Jeg har ret til at sige, at jeg som ægtefælle har ret til, at vi kan blive boende sammen, men jeg tror ikke, vi har den mulighed i praksis, siger Lis Dam

Sidste år flyttede ægteparret ind i en lille lejlighed i stueplan uden niveauforskelle. Her kan Niels Anton komme omkring trods sine fysiske handicap. Og Lis Dam har hentet ham hjem fra plejecentret.

Ingen forståelse Efter det midlertidige ophold på Fanefjordcentret, boede Niels Anton på Præstø Multicenter. Men de otte måneder på plejecentret i Præstø har ikke været en god oplevelse.

- Min mand var tæt på at gå helt i spåner på Præstø Multicenter. Så jeg hentede ham hjem så meget, som jeg kunne i de otte måneder, han boede der, og til sidst flyttede han hjem. Han er ikke dement, men stærkt handicappet. Han blev fejlernæret på Multicentret, fordi han ikke kan tygge rå salater eller rå frugt og kun sjældent fik kogte grønsager og heller ingen ekstra protein, selv om han var nyopereret på grund af et lårbensbenbrud, skriver Lis Dam som kommentar til en af Sydsjællands Tidendes andre artikler om forholdene på Vordingborg Kommunes plejecentre.

Både Lis og Niels Anton blev ved med at sige til personalet på plejecentret, at Niels Anton skulle træne, så han kunne komme hjem igen. Men de mødte ingen forståelse for deres ønske. En ting var selve genoptræningen, der kun var bevilget i fem uger, noget andet var, at der slet ikke var nogen form for fysisk vedligeholdelsestræning. Det fortæller Lis Dam.

- De siger: "Hvad forventer du? Vi er jo et plejehjem." De kan ikke se, at der er andre opgaver end at han bliver vasket og får mad og rent tøj, siger Lis Dam og fortsætter:

- Ledelsen sagde: "Når man er visiteret til en plejebolig, er det der, man er." De kunne slet ikke fatte, at vi ville have ham væk derfra igen.

- Vi gik fejl af hinanden hele tiden, siger Lis, der til sidst valgte at tage sin mand hjem.

- Så måtte vi klare os så godt vi kunne, siger hun og glæder sig over at den udekørende hjemmepleje fungerer godt.

- Jeg tror, at folk, hvis ikke de er demente, når de kommer ind i systemet, så bliver de det. Plejehjem er en demensfabrik, mener Lis Dam og synes, man får stukket blår i øjnene, når man som pårørende kommer til de første møder på et plejecenter.

- Det kan godt være, at man ikke har sluppet den der plejehjemstanke om at det er sidste stadie på en borgers livsvej, men hvis man bliver så handicappet, som min mand, hvor kan man så være i Præstø, hvis ikke på multicentret. Der er ikke andre muligheder, siger Lis Dam, der netop kun skulle bruge en midlertidig plads mens genoptræningen stod på.

Privatklinik betalt af det offentlige På plejecentret oplevede ægteparret også, at man ikke interesserede sig for, hvorfor Niels Anton var faldet - heller ikke selvom parret blev ved at spørge, om ikke man skulle finde årsagen, så det ikke skete igen. Plejecentret sig blot, at han eksempelvis ikke kunne falde ud af sin seng om natten.

- Man spærrede ham inde i en seng, han ikke kunne komme ud af om natten, fortæller Lis Dam og fortsætter:

- Jeg synes, det er forkasteligt, at man kan komme ud for det her. At man som plejehjemsbeboer har færre rettigheder. Havde han været indlagt på et psykiatrisk hospital, havde de skullet notere hver gang, de fikserede ham. På plejecentret kunne de fiksere ham i sengen hver nat uden at de skulle notere noget som helst, siger Lis Dam.

Heller ikke den tilsynsførende læge på multicentret reagerede, men lægen undersøger ifølge Lis Dam heller ikke beboerne, men har blot pligt til at sikre, at de får den rigtige medicin og deres influenzavaccination og lignende.

Da Niels Anton var flyttet hjem igen kørte Lis Dam ham derfor til familiens egen læge, som straks henviste ham til en neurolog, som konstaterede, at Niels Anton har Parkinson. Dén diagnose giver Niels Anton ret til træning betalt af kommunen. Ægteparret gik ud fra, at han skulle til træning i kommunalt regi på multicentret, hvor de har de rette faciliteter, men nej. Træningen foregår på en privat klinik i Præstø. Det undrer ægteparret, for hvorfor bruger det offentlige midler på træning i en privat klinik, når det selv har faciliteterne?

- Sådan er systemet, konstaterer Lis.

Vi er stadig forskellige... Lis og Niels Anton Dam har boet og arbejdet en stor del af deres voksne liv i udlandet og her har de været vant til at tage sagen i egen hånd.

- Niels Anton har i sit arbejdsliv været 16 år i et land, hvor hans primære opgave var at forandre på ting. Den forandringsånd slipper man ikke. Når man oplever et multicenter ikke fungerer, så må man da lave det om, siger Lis Dam for at forklare, hvorfor hun og ægtefællen er fortsat med at beskæftige sig med, hvordan plejecentrene i kommunen fungerer, selvom ingen af dem længere har noget med dem at gøre.

De sidste 20 år af sit arbejdsliv var Niels Anton Dam med til at indrette boliger til eksempelvis handicappede, så de kunne blive i eget hjem og klare sig uden hjælp fra det offentlige.

- Jeg kan godt forstå, man bruger ressourcer på et ungt menneske, som så kan bevare et almindeligt liv i samfundet, men jeg synes ikke, det er rimeligt, at bare fordi man er fyldt 80 år, så nøjes man med at kigge på en kortsigtet løsning, siger Lis Dam og henviser til at mange mennesker i dag bliver omkring 100 år.

Lis Dam foreslår, at beboerne på plejecentrene får medindflydelse på, hvilket personale, der bliver ansat. Vil de for eksempel have en kulturmedarbejder, en bibliotekar, en plejer, en gartner...?

- Selvom vi er fyldt 80 og har brug for pleje, er vi stadig forskellige individer, fortsætter hun og synes ikke, det kan være rigtigt, at plejen af de ældre er så rigid, som den er.

- Det er et råddent system. Det er ikke gearet til individuelle løsninger, mener Lis Dam, der har en oplevelse af, at man i "systemet" ikke vil sætte initiativer i gang, hvis man er fyldt 80 år.

- Det er det, der gør mig ked af det, slutter hun.

relaterede artikler

Madlavning er et spørgsmål om enten eller... 18. december 2020 kl. 16:01

Personale med ondt i maven 14. december 2020 kl. 07:57

Dement borger forsvundet 13. december 2020 kl. 09:09