Aktivitetscentret og træningslokalerne på Brænderigården er midlertidigt blevet indrettet til et særligt sengeafsnit for plejehjemsbeboere, der bliver udskrevet fra sygehusene, forklarer distriktsleder Ulla Krøger. Foto: Lars Christensen

Plejecenter indretter særligt coronaafsnit

Vordingborg - 02. maj 2020 kl. 05:42 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bliver man som plejehjemsbeboer udskrevet fra sygehuset i den kommende tid, så kommer man ikke direkte hjem til sin bolig.

I hvert fald ikke i Vordingborg Kommune, hvor man har indrettet et særligt coronaafsnit for alle kommunens plejehjemsbeboere, der bliver udskrevet fra sygehusene.

her har man inddraget aktivitetscentrets træningsrum for at kunne indrette et corona-afsnit, foreløbigt med plads til 10 borgere.

- Bor man på et plejecenter og har man været indlagt, så skal vi have en negativ coronatest, før man kan flytte tilbage på plejecentret. Og mens man venter på resultatet af den test, så bor man her, forklarer Ulla Krøger, distriktsleder på Plejecenter Solvang i Vordingborg.

Hun forventer, at langt de fleste vil være på afsnittet i højst 48 timer, men der kan gå længere tid, hvis testresultaterne trækker ud.

- Det her skal udelukkende ses som et forsøg på at lave en stopklods. En slags mellemzone mellem sygehusene og plejecentrene. En ekstra foranstaltning for at sikre, at virussen ikke kommer ud til vores ældre borgere, forklarer distriktslederen.