Plasticfirma skifter ejer

- Min hustru og jeg har haft en fantastisk tid med virksomheden og nu er tiden inde til af give stafetten videre, men det har været afgørende for os, at virksomheden fortsætter på samme lokation med en kontinuitet af både værdier og ledelse, hvilket er med til at sikre at arbejdspladserne forbliver i Præstø, siger Christian Knudsen.

Peter Rosenkrands glæder sig over muligheden for at overtage ejerskabet af virksomheden og over generationsskiftet, som betyder at arbejdspladser er sikret i Præstø.