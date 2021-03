Planlov spænder ben - men museum er nu tæt på at nå i mål

Det er de senere år ikke blevet nemmere at få byggetilladelser. Det har folkene bag Hestevognsmuseet på Møn erfaret, og de er frustrerede over, at der hele tiden er nogle nye oplysninger kommunen mangler for at kunne give de tilladelser, der skal til for at museet bliver lovligt. I kommunen erkender sagsbehandleren på området, at planloven er kompliceret og svær at forklare, men han tror på, at Hestevognsmuseet er ved at være i mål.