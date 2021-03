Planklagenævnet vender 180 grader i byggesag

Det var nu også med armen vredet om på ryggen, for grundens ejer Keld Nørreslet hev nævnet i Retten i Nykøbing Falster, og 13. januar fik han medhold i, at kommunens tilladelse skal være gældende. I forvaltningssprog hedder det, at sagen bliver hjemvist til fornyet behandling.

Byggeri af et enfamilieshus på Hestehavevej 51 i Præstø er rykket meget nærmere, efter at Planklagenævnet tirsdag vendte lodret på en tallerken og gav landzonetilladelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her