En ny lokalplan for boliger på Rødeledvej ved Præstø har skabt stor debat. Dette er kommunens nye forslag, der skal imødekomme noget af kritikken. Illustration: Vordingborg Kommune

Planchef afviser anklage om urent trav

Vordingborg - 06. september 2021 kl. 10:23 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Anja Valhøj, planchef i Vordingborg Kommune, afviser på det klareste, at der er foregået urent trav i planlægningen af det nye boligområde ved Rødeled.

- Vi har ikke lovet lodsejeren en lokalplan. Vi har lovet, at vi vil igangsætte arbejdet med en lokalplan, men vi kan selvfølgelig ikke love, at sådan en lokalplan vil blive godkendt. Det er politikernes beslutning, forklarer planchefen.

Hun erkender dog, at kommunen ved en fejl fik asfalteret en del af marken uden først at lave en aftale med ejeren af marken.

- Det havde hele tiden været en del af planerne for Antonibakken, at der skulle være en forbindelse til Rødeledvej, men vi overså, at der var brug for lidt ekstra meter for at få forbundet vejene. Det opdager vi desværre først, da vi er i fuld gang med arbejdet, forklarer planchefen, der dog klart afviser, at den fejl har resulteret i nogen form for lokumsaftale med lodsejeren.

- Han har fået penge for jorden. Den er købt og betalt, og der ligger en officiel kontrakt på det, forklarer planchefen og understreger, at der ikke er noget odiøst i at lave et lokalplansforslag, når en lodsejer ønsker det.

- Det er sådan set det, der sker hver gang vi har en dialog med en developer, der har planer for et område i kommunen, forklarer hun.

Beboerne på Rødeled har i deres kritik af projektet især fremhævet kommunens egen planstrategi fra 2019, hvor der klart og tydeligt står, at det må forventes at Præstø efter Antonibakken ikke udbygges yderligere mod vest, og byen dermed har fået sin endelige afgrænsning i denne retning.

Har før været udlagt - Jeg kan sagtens forstå, at beboerne undrer sig over det. Det ser dumt ud, når der står sådan i planstrategien, erkender planchefen.

- På det tidspunkt, hvor planstrategien blev skrevet, var der ikke nogen interesse for at bygge på det område. Det har før været udlagt til boliger, men vi fjernede planerne igen, fordi grunden havde ligget der i mange år, uden at der var sket noget og uden at nogen havde vist interesse for det, forklarer planchefen.

- Vi vurderede, at der ikke ville komme til at ske noget der, så vi droppede det, men når lodsejeren nu alligevel viser interesse, så kigger vi selvfølgelig på det igen. Vi er jo generelt interesseret i at få flere byggegrunde i kommunen, forklarer planchefen.

Hun understreger også, at lokalplanen ikke hastes igennem. Det er helt normalt for en mindre lokalplan (en lokalplan for kun en enkelt matrikel), at den kun bliver politisk vedtaget i plan- og teknikudvalget.

Erkender uklar plan Der er ikke kun beboerne på Rødeled, der er utilfredse med lokalplansforslaget for nye boliger ved Rødeled. Bevaringsforeningen for Præstø og omegn kritiserer planerne.

Bevaringsforeningen er som sådan ikke imod boliger på området. Efter byggeriet af Antonibakken giver det god mening også at udvide ved Rødeled, forklarer Karen Margrethe Olsen, formand for bevaringsforeningen.

- Men indholdet i lokalplanen er så mangelfuldt og løst formuleret, at alt vil kunne lade sig gøre, forklarer formanden, der især er utilfreds med, at der ikke stilles nogen krav til, at husene tilpasser sig området.

- Lokalplanen kan ikke bruges til noget. Den er en ommer. Det er vigtigt, at den nye bebyggelse tilpasser sig de eksisterende bygninger på Rødeled og tilpasser sig terrænet, forklarer formanden.

Planen tilpasses Planchef Anja Valhøj erkender, at det lokalplansforslag, der har været i høring, var alt for upræcis. Derfor har forvaltningen også været inde og stramme op på flere punkter i det forslag, som politikerne præsenteres for på udvalgsmødet onsdag.

- Vi har gjort det mere konkret, for vi kan godt se, at det var svært at vide, hvad man får, forklarer planchefen.

- Vi laver normalt de åbne lokalplaner, når der ikke ligger et konkrent udviklingsprojekt for området, men her er den blevet for åben, erkender planchefen.

Blandt andet har kommunen strammet op, så der nu kun kan bygges åben lav bebyggelse, altså parcelhuse. Desuden har man reduceret højden på bygninger fra de normale 8,5 meter til 7 meter. Det gør man for at husene bedre tilpasser sig det bakkede landskab, forklarer planchefen.

