Heino Hahn (DF) tog torsdag en tur rundt i Stensved, Bårse og Lundby med sin søn Suporn for at tage plakater ned. De partier, der ønsker at få deres plakater tilbage, kan få det, for de koster alligevel 20-30 kr. stykket, og mange af dem kan bruges igen, siger Heino Hahn.

Send til din ven. X Artiklen: Plakater skal ned igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plakater skal ned igen

Vordingborg - 23. november 2017 kl. 16:13 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er lige så sikkert, som at nytårsaften er 31. december, at folk hurtigt efter et valg begynder at beklage sig over, at valgplakaterne stadig hænger der.

Men i år skal brokkerierne komme hurtigt, hvis der skal være noget at brokke sig over i Stensved, Bårse og Lundby. For Heino Hahn (DF) var allerede ude torsdag for at rive plakaterne ned af lygtepælene, og han nøjedes ikke med at tage sine egne, skriver Sjællandske.

- Jeg kan lige så godt tage dem alle sammen ned, siger han.

Det var også Heino Hahn, der i forskellige facebook-grupper opfordrede andre til at tage det hele ned, når de nu var i gang, og han tror, at det er derfor, de fleste plakater er taget ned i Nyråd.

- Vi tager også regionsplakaterne ned. Nogle af dem er kommet helt oppe fra Holbæk, og tror du, at de kommer herned for at tage dem ned igen, spørger Heino Hahn retorisk.

Dansk Folkeparti gik et mandat tilbage på valgdagen, men det var tæt på.

- 54 stemmer skilte os fra det sidste mandat, som gik til Alternativet Jeg selv fik 49 stemmer færre. Men da vi var flere fra Dansk Folkeparti fra Stensved, der stillede op, må jeg også regne med at gå tilbage. Der var både Helle Jørgensen (som dog ikke kom ind) og John Pawlik.

Partiet endte med at måtte sige farvel til både Per Stig Sørensen og Kim Errebo. Til gengæld kom Marie Hansen fra Lundby ind.

Heino Hahn taber formandsposten i Socialudvalget, mens John Pawlik ikke længere skal være formand for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Alligevel ser Heino Hahn lyst på det.

- Socialudvalget er jo mit hjertebarn, men det kan være, at jeg stadig kan komme ind i udvalget som medlem.

Om den tabte indflydelse efter 1. januar siger han:

- Vi har alligevel kun indflydelse på 10-15 procent af kommunens økonomi. Resten er mere eller mindre fastsat, og projektmidlerne fra staten er båndlagt. Det, man har indflydelse på, er retningen, mener den afgående formand for Socialudvalget og 1. viceborgmester. Det skriver Sjællandske.