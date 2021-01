Ambulance-instruktør Martin Balsløv har haft ansvaret for Falcks kviktest-center i Nykøbing Falster. Nu gælder det Vordingborg. Privatfoto

Pinden i næsen trækker tårer

Vordingborg - 22. januar 2021 kl. 13:20 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Det er slut med at åbne munden og sige aaahh.

Fremover er det en pind op i næsen med sammenknebne øjne, når Falck fra på mandag begynder at kvikteste for coronavirus ved Iselingeskolen i Vordingborg, som afløser for Region Sjællands testcenter, der rykker til Stege.

Det er Falcks ambulance-instruktør Martin Balsløv, der får ansvaret for podecentret i Vordingborg. Han lægger ikke skjul på, at det ikke ligefrem er en rar oplevelse.

- Det trækker tårer hos selv den største smed på havnen, siger Martin Balsløv.

Han understreger dog, at det ikke gør ondt, at der ikke er grund til angst.

- Det er ikke forbundet med smerte, men vi rammer nogle ting, der gør, at det trækker tårer, siger han.

Spændt på presset Falcks nye midlertidige teststed holder i næste uge åbent fra klokken 14-16 i alle hverdage.

I første omgang opretter Falck to podestationer i den gamle svømmehal, som hver bliver betjent af en poder. Derudover vil der være en ansat i rollen som »indskriver«, der tager imod borgerne, som bare kan dukke op uden tidsbestilling.

- Jeg har svært ved at vurdere, hvor stort trykket bliver, men vi er parate til at regulere, hvis der bliver behov. Vi er selvfølgelig ikke interesseret i, at folk står i kø eller kører forgæves, siger Martin Balsløv.

Fordelen ved en kviktest er, som navnet antyder, at man hurtigt får svar.

- Der går 15 minutter. Er prøven positiv, kan man se det allerede efter tre-fire minutter, og så skal man i isolation, siger Martin Balsløv.

Stor sikkerhed Kviktest har ry for ikke at være så pålidelige som de konventionelle PCR-test, som myndighederne udfører. Martin Balsløv har dog ingen betænkeligheder.

- Hvis man testes positiv hos os, er der er 99,5 procent chance for, at den er korrekt positiv. Ved en negative test ligger tallet på 95,8 procent for korrekt negativ, siger Martin Balsløv og tilføjer:

- I min terminologi er testene sikre.

Falck laver kun kviktest i den sidste uge i januar, eftersom man tabte den nye udbudsrunde om kviktest.