FOA og KL vurderer, at der på landsplan kommer til at mangle cirka 40.000 SOSU?er i 2029, hvis der ikke sættes ind nu. Også i Vordingborg og Kommune vil der mangle SOSU?er til at tage sig af det stigende antal ældre. Foto: Thomas Olsen

Pilotprojekt skal få flere østeuropæere i uddannelse

Vordingborg - 07. juli 2021 kl. 18:55 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Der mangler hænder til at tage sig af de ældre. Derfor er Vordingborg Kommune sammen med Lolland Kommune gået med i et nyt pilotprojekt, hvor man vil forsøge at få herboende personer med østeuropæisk baggrund til at tage en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent.

At det netop er østeuropæere, man zoomer ind på, skyldes, at der er en stor gruppe af dem på Sydsjælland og Lolland-Falster, der har en gymnasial uddannelse, videregående uddannelse eller erhvervsfaglig uddannelse fra deres hjemland, som de kan bygge videre på.

Erfaringen viser, at de - hvis de får et særligt introduktionsforløb med blandt andet intensiv sprogundervisning - har gode forudsætninger for at tage en uddannelse som social- og sundhedsassistent - den lange SOSU-uddannelse - som der er størst mangel på.

- Det er ikke fordi, vi tror, at alle med østeuropæisk baggrund vil være social- og sundhedsassistenter, men vi kan se, at mange af dem har interesse for vores uddannelser, når først de lærer dem at kende. Problemet er, at de ikke kender så meget til det danske uddannelsessystem, til vores uddannelser og til de muligheder, det giver, forklarer Steen Frederiksen, direktør for SOSU Nykøbing Falster.

Hør mere Der er informationsmøde om »Vejen til SOSU« torsdag 19. august klokken 17-19 på SOSU Nykøbing Falster, Vestensborg Allé 78, Nykøbing F.

Man kan tage grundforløb 1 og 2 samt grundforløbet til EUX Velfærd for social- og sundhedsuddannelserne på ZBC i Vordingborg, hvor SOSU har sin egen afdeling. Pilotprojektet giver herboende østeuropæere mulighed for at tage et kursus på syv måneder, hvor de får intensiv danskundervisning, så de sproglige udfordringer, der for mange har stået i vejen, bliver minimeret. De snuser til faget på skolen og prøver det af i praksis under en lønnet ansættelse på et plejecenter eller i den kommunale hjemmepleje.

- Vi målretter et tilbud til en gruppe, som vi ikke har været så gode til at få ind på vores uddannelser før, forklarer Steen Frederiksen.

- Der mangler hænder til at pleje vores ældre, og kan vi få nogle ind, der samtidig har gode forudsætninger for at gennemføre og dermed får god grund til at blive boende i området, så vi også gør noget for bosætningen, vil vi gerne det.

Inspirationen til pilotprojektet kommer fra SOSU Esbjerg og Varde Kommune.

