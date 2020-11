Pilotprojekt skal bane vejen for flere solcelleparker

Det er kommunen og energiselskabet Better Energy, der står bag anlægget, der bliver et pilotprojekt.

Ud over el kommer anlægget dermed også til at tage de kulstofrige jorde ud af landbrugsdrift for at kunne vådgøres.

- Solcelleparken bygges på et meget lavtliggende terræn, der har været drænet, men i fremtiden skal tilbageføres til oprindelig natur og vådgøres. Det stiller nogle helt særlige tekniske krav, men det er vigtigt, at vi viser, at det teknisk kan lade sig gøre. Vores erfaringer skal gerne bane vejen for flere solcelleparker på lavbundsjorder, forklarer administrerende direktør i Better Energy Rasmus Lildholdt Kjær.