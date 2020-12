Peters jul(etræer) er den rene hobby og hygge

Se billedserie Det kan godt være, de to hektar juletræer bliver formindsket med årene, hvis der ikke er nok salg i dem. Men indtil videre er Peter Mørk Hemmingsen bare glad for, at hans hobbyplantage er ved at vokse sig stor, og han vil også i de kommende år blive ved med at plante til.

Vordingborg - 21. december 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Man skal ikke være en alt for utålmodig sjæl, hvis man gerne vil dyrke og sælge juletræer. For der går op mod syv år, før træerne rigtig begynder at vokse sig store.

Det vidste Peter Mørk Hemmningsen skam godt, da han i 2013 plantede de første træer i sin plantage på Lundehøjvej 2 - men alligevel er der en vis tilfredshed i, at han nu endelig kan begynde at sælge.

- Jeg begyndte godt nok for et par år siden, men da havde jeg selv kun småtræer, så måtte købe store træer ind udefra. Det her er første år, jeg selv har større træer klar, fortæller han.

Plantagen på Lundehøjvej er i »miniformat, for den rummer kun 10.000 træer, mens større plantager når op på hundredetusindvis eller flere. Men det stod heller ikke skrevet i kortene, at Peter Mørk Hemmingsen skulle blive juletræsfabrikant, for han arbejder egentligt som elektriker hos Cerius. Men da han en dag stod med et jordstykke på to hektar, som egentlig var blevet for småt til at forpagte ud til landbrug, skulle han jo finde på noget.

- Man kan jo gøre meget med sådan et stykke jord, men nu blev det altså juletræer, griner han.

Det er ellers ikke fordi, man kommer sovende til en knejsende, rankt og grønt træ, understreger han.

- Der er faktisk ret meget arbejde i at gå og passe dem, men det er sjovt og spændende at arbejde med, og meget afslappende, siger Peter Mørk Hemmingsen.

I år håber han på at sælge 250-300 træer, og der er åbent i plantagen alle dage frem til jul. Man kan sælge vælge og fælde sit træ eller få Peter og hans medhjælpere til det.

- Indtil videre har det mest været venner og bekendte, der kommer her, men jeg håber da, at flere og flere hører om det og kører herud. Det er også hyggeligt at få en snak med folk, mens de lige får en halv kop kaffe, siger Peter Mørk Hemmingsen, der udelukkende sælger til private og til en enkelt lokal forhandler. At sælge til opkøbere kan nemlig dårligt betale sig.

- Det har været meget for nedadgående de senere år, konstaterer han.

Der skulle dog være god basis for at få solgt træerne i år, mener han.

- Jeg har indtryk af, at der er en del sommerhusejere, der er taget i »juleeksil« på Møn i år, og de skal jo så bruge juletræer. Og så er der jo også flere, der holder jul i mindre grupper i år, siger han.