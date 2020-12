Medarbejderne på eksempelvis Præstø Multicenter får ondt i maven af massiv kritik. Pårørende mener, det er et ledelsesproblem. Foto: Mille Holst

Personale med ondt i maven

Vordingborg - 14. december 2020 kl. 07:57 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Personalet på Præstø Multicenter har ondt i maven, når de går på arbejde. Ledelse og pårørende er rygende uenige om årsagen. Ifølge Helle Hansen, hvis mor bor på demensafsnittet på Præstø Multicenter, har personalet det ikke godt med at tage på arbejde.

- Lederen af plejecentret siger til mig, at personalet har ondt i maven, fordi vi skælder ud hele tiden, siger Helle Hansen, der erkender at hun meget ofte er efter personalet, fordi hun oplever, at det ikke tager vare på hendes mor på en værdig måde. Hun svarede derfor lederen:

- Men hvorfor tror du, vi skælder ud? Det er min mor I svigter!

Såvel Helle Hansen som Ulla Bournonville, hvis mor bor på samme demensafsnit, er slet ikke i tvivl om, at personalet kunne slippe for deres klager og vrede på en meget enkel måde:

- Personalet har ondt i maven, fordi de arbejder et sted, hvor der ikke er nogen rammer. Der er ingen procedurer for, hvordan de skal gøre for eksempel, når beboeren står på alarmmåtten, siger Ulla Bournonville og har en oplevelse af, at hver af de ansatte gør tingene, som de selv mener, det skal gøres. Der er ingen ensartethed. Og netop den manglende struktur forvirrer de demente beboere.

Både Ulla Bournonville og Helle Hansen er bevidste om, at de fylder meget på multicentret - både fordi de er der meget og fordi de beklager sig.

- Plejecentrene er vant til at beboerne får besøg hver søndag. Vi er jo kommet hver dag og har indtaget stedet. Vi er en anden generation end beboernes ægtefæller. Vi er der meget og vi er der med mad. Vi ser, hvad der foregår og vi tør sige det, siger Ulla Bournonville, der dog påpeger, at hun beklager sig for at få løst problemerne.

- Vi vil jo gerne medvirke til et samarbejde. men der er aldrig nogen der siger: Godt at du lige gav X et glas vand. De kan ikke løfte opgaven, mener Ulla Bournonville om Præstø Multicenter.

I øvrigt må hun som pårørende slet ikke hjælpe de beboere, der beder om hjælp, fortæller hun. Det har hun tit fået skæld ud for af personalet. For selvfølgelig hjælper hun, når der står et menneske og beder om hjælp til et eller andet. Alt andet synes hun vil være unaturligt og umenneskeligt.

- Jeg hjælper dem, der har brug for hjælp, og jeg får godt nok skæld ud for det, siger Ulla Bournonville og påpeger at dette også var tilfældet før coronaen gjorde sit indtog.

