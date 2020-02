Per Ole Schovsbo blev noget overrasket, da han modtog årets museumspris for sine mange års arbejde med kulturhistorien. Foto: J.C. Borre Larsen

Per Ole Schovsbo modtager museumspris

For et utrætteligt og højt fagligt engagement i afdækning og forståelse af den lokale kulturarv i samarbejde med lokale og frivillige medborgere.

Med de ord fik Per Ole Schovsbo fredag aften overrakt årets museumspris.

Per Ole Schovsbo er tidligere leder af Køng Museum og nu æresmedlem af støtteforeningen bag museet. Han er med i restaureringsprojektet for Theisens Papirværk i Vintersbølle Skov og har forfattet en lang række bøger om kulturhistoriske emner.

Det er Museumsforeningen Sydsjælland og Møn, der hvert år giver prisen til en ildsjæl eller lokalt museum, der har gjort en ekstraordinær indsats.

Ifølge formand John Holmer har Per Ole Schovsbo i mange år været en oplagt modtager af museumsprisen, men han har ikke tidligere haft mulighed for at modtage den, fordi han har siddet med i museumsforeningens bestyrelse.

Arbejdet med en ny bog om Køng Fabrikker har dog fyldt så meget hos Per Ole Schovsbo, at han tilbage i efteråret sidste år træk sig ud af Museumsforeningens bestyrelse på grund af tidsmangel. Dermed blev det muligt for ham at modtage den hæder, som han længe har fortjent, forklarer John Holmer.

- I vide kredse er du kendt for et utrætteligt og højt fagligt engagement i afdækning og forståelse af den lokale kulturarv - og ikke mindst i tæt samarbejde med lokale og frivillige medborgere. Det er en hjertesag for dig, at den kulturhistoriske viden hviler på skuldrene af dem den berøres af: De lokale medborgere, lød det blandt andet i John Holmers tale ved prisoverrækkelsen.

For hovedpersonen selv kom prisen som en stor overraskelsen.

- Det var næsten chokerende. Jeg har selv været med til at uddele prisen i mange år, men jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg ville få prisen en dag. Jeg havde jo egentlig lagt museumsforeningen på hylden, fordi jeg har alt for meget andet at se til for tiden, fortæller Per Ole Schovsbo.

Passionen har ført et hav af bøger med sig. Den seneste bog, »Køng Fabrik - Industrieventyret på Sydsjælland«, er nu ved at blive sat op på trykkeriet og forventes klar til lancering inden for de kommende måneder. Derefter går arbejdet i gang med en bog om Theisens Papirværk, og desuden arbejder han på en sidste bog om sin store passion, landtransport.