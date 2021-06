Formand, Mona L. Christiansen (th), og kasserer, Gitte. G. Andersen (tv), glæder sig til at åbne foreningen op for arrangementer efter en lang nedlukning. Foto: Cathrine Hasager

Pensionistforeningen Langebæk genåbner med jubilæum

Vordingborg - 01. juni 2021

Pensionistforeningen Langebæk kan i dag 1. juni 2021 fejre sit 75-års jubilæum. Grundet forsamlingsforbuddet er jubilæumsfesten dog udskudt til den 4. september. Men det bliver bestemt værd at vente på, siger formand i foreningen, Mona L. Christiansen.

- Det er meget længe siden, at vi har haft et arrangement i foreningen grundet diverse restriktioner, siger hun og påpeger, at bestyrelsen og medlemmerne derfor glæder sig ekstra meget til de arrangementer, der er i vente. Foreningen blev startet op efter besættelsen i 1946, hvor der var særlig behov for sammenhold, fællesskab og nogle glade dage. Samme behov har de nu, siger Gitte G. Andersen, som er kasserer i foreningen. Foreningen har ikke haft arrangementer siden seneste nedlukning. Mundbind og restriktioner har nemlig ikke tiltalt medlemmerne. Men nu, da samfundet igen er åbnet op, er formand Mona L. Christiansen og foreningen andre bestyrelsesmedlemmer klar med et program for resten af året.

- Vi har ventet til forsamlingsforbuddet blev hævet, så vi kan være flere sammen, siger Mona L. Christiansen. Første arrangement i foreningen sker den 14. juni, hvor medlemmerne er inviteret til generalforsamling.

- Generalforsamlingen plejer at være ret populær, for der er banko, som medlemmer elsker, siger Mona L. Christiansen. Hun forklarer, at medlemmerne først skal betale deres kontingent efter generalforsamlingen. Men i år er kontingenterne allerede flere uger forinden generalforsamlingen begyndt at tjekke ind på foreningens konto.

- Jeg tror, at de glæder sig utrolig meget til at kunne mødes igen til nogle forskellige arrangementer, siger Mona L. Christiansen. Hun oplever, at medlemmerne har kedet sig, nogle mere end andre, under nedlukningerne, og derfor er lidt særligt ivrige efter nogle gode oplevelser uden for hjemmet.

Trapper og toiletbesøg De omtrent 250 medlemmer i foreningen er mellem 60-90 år. Mange er fra omegnen, herunder Kalvehave, Stensved, Langebæk, Mern, Præstø, Vordingborg og et enkelt medlem fra Stege.

- Der har været nogle pensionistforeninger ved Sydsjælland, som er lukket ned. Så der er kommet lidt derfra til vores forening, siger Mona L. Christiansen. Hun mener, at foreningen kan give liv i hverdagen. Og så påpeger hun, at der er kommet en del flere mænd til de seneste år.

- Jeg ved faktisk ikke, hvorfor vores forening tidligere har været en kvindeting, måske er det fordi nogle mænd er mere stille, måske er det fordi de ikke tør at være i rum med så mange kvinder, smiler Mona L. Christiansen. Da der er kommer flere mænd til foreningen, har bestyrelsesmedlemmerne skulle tænke i nye baner i forhold til arrangementer, som er appellerende for begge køn.

- Det skal ikke kun være hyggeligt, der skal også være lidt bid i nogle gange, siger Mona L. Christiansen. Men selvom der er kommet lidt flere foredrag på programmet, er medlemmerne stadig store tilhængere af foreningens traditioner i form af blandt andet julemiddag og fastelavnsfest.

- Så kan mændene også vise mullerne, når der skal slås katten af tønden, griner Gitte G. Andersen. Den største udfordring når bestyrelsen skal vælge arrangementer er dog transport- og toiletmuligheder.

- Der skal endelig ikke være for mange trapper, og så skal vi heller ikke gå for langt, siger Mona L. Christiansen. Hun påpeger, at det derfor skal planlægges meget præcist, at der er plads til både kørestol og rollator på deres ture, hvem og hvor mange der kan komme op på første etage i de dobbeltdækkerbusser de lejer og hvor mange toiletstop, der skal holdes.

Jubilæum Om foreningen er anderledes, end hvad den var for 75 år siden, da den startede op, tvivler både Mona L. Christiansen og Gitte G. Andersen på.

- Konceptet og essensen er meget lig det, den altid har været, siger Gitte G. Andersen og forklarer, at det handler om at mødes til nogle gode oplevelser, hvor det sociale samvær vægter højt.

- Det er ligesom en bisværm, når vi mødes. Vi har endda afskaffet musikken til julefesten, fordi folk hellere ville snakke, siger Mona L. Christiansen. Og så vægter maden utrolig højt.

- God mad kan redde ethvert arrangement, griner Mona L. Christiansen. Til foreningens 75-års jubilæum, som afholdes i Mern Forsamlingshus, lover Mona L. Christiansen også, at buffeten vil være i topklasse. Bestyrelsen har nemlig kunnet spare sammen, så foreningen kan genåbne med et brag. Derfor lover hun, at medlemmerne også kan se frem til en god gang underholdning.