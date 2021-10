Martin Bay Sørensen, filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Næstved, havde en række fif med til medlemmerne i lokale fagforeninger. Foto: J.C. Borre Larsen

Pensionister står ofte med bristede drømme

Vordingborg - 18. oktober 2021

Vordingborg: Hvordan får man råd til udlandsrejser, et sommerhus eller måske en ny bil, når man som pensionist ikke længere går på arbejde? Det spørgsmål forsøgte Martin Bay Sørensen, filialdirektør i Arbejdernes Landsbank i Næstved, at besvare, da han for nylig holdt foredrag i 3F Sydsjællands lokaler. Her lyttede medlemmer fra fem lokale fagforbund, som alle har indgået en aftale med "Fats - fra arbejdsliv til seniorliv - forbered dig godt".

- Jeg oplever simpelthen for mange, der har en hulens masse drømme, når de træder ind til tærsklen til pensionen, og så har de ikke råd til dem, siger Martin Bay Sørensen.

Det udsagn hænger godt sammen med de undersøgelser, der blev foretaget som optakt til "Fats". Her ser de fleste økonomien. som én af de væsentligste barrierer for at få et godt seniorliv. Budskabet fra Martin Bay Sørensen var derfor klart.

- En af de klassiske faldgruber er, at man ikke får drøftet derhjemme med sin partner, hvad der skal være råd til, og hvor pengene skal komme fra. Vi bruger for lidt tid på noget relativt vigtigt. Der er jo tale om et helt kapitel i vores liv, siger Martin Bay Sørensen, inden han fastslår:

- Tag snakken, lav en plan og eksekver.

Jo tidligere man ifølge bankmanden går i gang med at spare op til sin pension, desto bedre er det.

- Det handler om at få råd til hele livet, siger Martin Bay Sørensen.

Som pensionist har man typisk sin folkepension, pensionsopsparing og en række frie midler i form af eksempelvis kontanter og aktier og obligationer.

- Som hovedregel er det bedst at bruge af de frie midler først, fordi beskatningen er lavere på pensionsmidler, lyder rådet fra Martin Bay Sørensen.

Boligen er ofte et væsentligt aktiv i pensionsopsparingen. Mange bruger kræfter på at afdrage så meget som muligt, men en gældsfri bolig er ifølge Martin Bay Sørensen sjældent den bedste løsning.

- Hvis man har brugt sine penge på at betale boligen ud, kan man mangle penge, hvis man står med to folkepensioner. Det gør det sværere at låne penge, siger Martin Bay Sørensen.

Han anbefaler, at gældsbyrden i boligen ligger på 40-60 procent.

- Det gør, at man typisk ligger i et niveau, der svarer til en lejebolig, siger han.

Til slut i sit indlæg rådede Martin Bay Sørensen forsamlingen til at tage fat i en bankrådgiver for at få lavet en plan. Han henviste også til til pensionsinfo.dk. Her kan man få et samlet overblik over sine pensioner.

