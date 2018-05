Benny Christensen er snart tidligere formand i Vordingborg Pensionistforening. Uanset om foreningen lukker eller om der kommer en ny mand på posten. Selv håber han på sidstnævnte. Foto: Nina Lise

Pensionister klar til at lægge forening i graven

Vordingborg - 01. maj 2018

- Der mangler nogen, som vil gå ind i bestyrelsen. Der er ikke nogen, der gider.

Benny Christensen lyder utilfreds. Den snart tidligere formand for Vordingborg Pensionistforening har forgæves forsøgt at få nye kræfter til at tage over i formandsstolen, men det er ikke lykkes på seneste generalforsamling, og derfor prøver han for sidste gang fredag 4. maj.

- Jeg ved ikke, om folk har for travlt, eller hvad det skyldes. Men da vi holdt ordinær generalforsamling i april, stod ingen klar til at overtage, siger formanden, som har siddet på posten i ni år.

Han har de seneste seks år haft problemer med at fylde bestyrelsesmedlemmernes rækker ud. Det til trods for foreningen har på den gode side af 90 medlemmer.

Derfor mødes man i Hollænderhaven i Vordingborg klokken 13 til ekstraordinær generalforsamling. Her vil man forsøge at redde foreningen fra at lukke sig selv ned. Og der er en hel del på spil, mener Benny Christensen.

- Jeg tror, at folk i særlig grad bliver kede af, at vi lukker bankospillet. Det der foregår hver anden søndag i Medborgerhuset i Kirkeskoven. Der kommer til at være nogen, som får en lidt mindre spændende weekend på den bekostning, lyder det fra Benny Christensen, som dog stadig er lettere pessimist.

- Jeg må nok tilstå, at jeg tror ikke på, vi får sat et nyt hold, men jeg ser frem til at blive modbevist, lyder det.