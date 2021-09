Der er mange penge på spil, når boligejerne skal have penge tilbage. Foto: SJ-Medier

Send til din ven. X Artiklen: Pengeregn fra SKAT til Vordingborgs husejere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Pengeregn fra SKAT til Vordingborgs husejere

Vordingborg - 02. september 2021 kl. 19:00 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

De nye vurderinger, der endelig sendes ud, er godt nyt til husejere i Sydsjælland.

I Vordingborg Kommune er der særlig grund til at juble, for her skal husejerne have rekordmange penge tilbage. Kun Odsherred ligger over med et gennemsnit på 33.250 kr., mens Vordingborg ligger tæt på som en klar to'er med 29.500 kr.

SKAT's gavehumør skyldes rodet i SKAT, bl.a. affødt af det mislykkede it-system EFI. Siden 2011 er der ikke kommet nye vurderinger, og det bevirker, at mange boligejere har betalt for meget i boligskatter siden. Nu skal pengene betales tilbage, og det gavner især boligejere i de områder, hvor husene ikke er steget så meget som f.eks. i hovedstaden.

For staten er det en dyr historie, for de skyldige skatter har stået og trukket renter. Hele 6,2 procent er rentesatsen årligt, og det vil efter statens egne beregninger kommer til at koste 14 mia. kr. Uafhængige revisionsfirmaer mener ikke engang, at det tal vil holde, men estimerer beløbet til nærmere 16-17 milliarder kroner. Alene de næste tre år vil staten skulle betale ca. tre milliarder kr. i renter til husejere.

Fordoblet

Da Folketinget besluttede at skrotte EFI og lave et nyt skattesystem i 2017, regnede ministeriet med, at staten skulle betale otte milliarder kr. tilbage til landets boligejere. Men systemet er forsinket og bliver ikke færdigt før i 2024.

Samtidig er vurderingerne forsinket, og bare 50.000 boligejere kan forvente at få en vurdering af deres huse i år. Det svarer til tre procent af samtlige danske husejere. De skulle have haft dem i 2019.

Næste år forventer skattemyndighederne, at de kan sende 100.000 vurderinger ud, hvilket svarer til ni procent.

Det er så kun de lette sager, for SKAT har stadig umådeligt svært ved at håndtere det. I andet halvår af 2022 begynder SKAT at vurdere 700.000 parcelhuse og rækkehuse, og for disse kan det trække ud at få penge tilbage fra staten. Hvis de er heldige, bliver det i andet halvår af 2023 - såfremt SKAT får systemet til at fungere.

Ser frem til penge

En af dem, der ejer en særdeles stor bolig i kommunen, er Hilmer Petersen. Han har just købt det fysiske Hotel Kong Valdemar på Slotstorvet tilbage, så i den seneste periode er der ikke noget at hente. Men han ejede hotellet i fire år fra år 2012 til 2016.

Adspurgt siger Hilmer Petersen, at han da har tænkt på, hvor mange penge, han kan være berettiget til, og han har også regnet på det.

- Min beregning siger 156.000 kr., svarer han.

Han gjorde allerede tidligt skattemyndighederne opmærksom på, at deres vurdering af hotellet til 13,6 millioner kr. ikke passede i den virkelige verden. Han havde selv givet ni millioner kroner for bygningerne og syntes ikke, det kunne være rigtigt, at han skulle betale ejendomsskat af 13,6.

KISS Development, der ahr kontor på Stentorvet i Vordingborg ejer også bygninger rundt omkring. Selskabets direktør Dennis Sommer tillægger dog ikke vurderingerne den store værdi.

- Det er ikke noget, vi har brugt ressourcer på, siger han.