Penge til kunstgræs skal arbejde med det samme

Der er ingen grund til at trække tingene i langdrag. Sådan lyder det fra Præstø IF's formand, Arne Jørgensen, oven på meldingen om, at Vordingborg Kommune slipper 2,5 millioner kroner af de fire millioner, som man har sagt ja til at give til kunstgræsbaner i Præstø og Stege.

En splinterny kunststofbane i Præstø og Stege er udset til at koste i omegnen af fire millioner pr. styk. Vordingborg Kommune har som nævnt bevilliget fire millioner, to til hvert område, mens klubberne, Præstø IF og Møns Fodboldklub, selv skal hoste op med resten. Her har Præstø IF indtil videre skrabet flest penge sammen, nemlig 675.000 kroner.