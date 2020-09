Penge til idræt skal gavne kommunekassen

Thorbjørn Kolbo (S) fik forud for sidste års budgetforlig kritik for åbenlyst at støtte en nyt springcenter i Vordingborg. Det bliver nu realiseret. - Som politiker har man nogle hjørneflag, man gerne vil kæmpe for, sagde han dengang. - Det er helt okay, ellers bliver det for leverpostejsagtigt. Foto: J.C. Borre Larsen