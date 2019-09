Ivan Tolborg ser store perspektiver med det nye projekt om Bårse Søerne som rekreativt naturområde. Foto: Peer Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Penge strømmer ind til projekt for Bårse Søerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Penge strømmer ind til projekt for Bårse Søerne

Vordingborg - 24. september 2019 kl. 08:05 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Igennem årene har foreningerne i Bårse presset på for at lave noget spændende ved Bårse Søerne.

Efter et kuldsejlet vandskiprojekt, som Dansk Vandskiforbund var involveret i, gik bestyrelserne bag Bårse Borgerforening, Bårse Husholdningsforening, Bårse Idrætsforening, Bårse Beldringe Lokalråd og Bårse Samlingshus i 2017 sammen om et udtænke et nyt projekt.

- Vi blev ret hurtige enige om, at Bårse Søerne skulle være et rekreativt område for hele området. Vi hyrede nogle landskabsarkitekter og gik i gang med at lave udviklingsplaner, som blandt andet indeholdt ønsker om sheltere, udsigtstårn og bro over den sydlige sø. Efter borgermøder sendte vi planerne om »Projekt Bårse Søerne Naturområde« til Vordingborg Kommune, der accepterede dem uden at rette et komma, fortæller Ivan Tolborg.

Ivan Tolborg blev, i sin egenskab af formand for Bårse Samlingshus, udnævnt som projektleder og tovholder for projektet for de involverede foreninger.

- Vordingborg Kommune satte en halv million kroner af til projektet i 2019 og 2020 budgettet, og samtidig gik vi så i gang med at finde anden finansiering. Vores budget var 1.600.000 kroner, og vi er nået ret langt med at finde de resterende midler. Vi har rejst 500.000 kroner fra forskellige fonde. Nu vil vi så søge midler hos LAG Sydsjælland samt hos de lokale foreninger og virksomheder i Bårse. Vi mangler på nuværende tidspunkt 600.000 kroner, men det er jeg sikker på, at vi nok skal nå inden udgangen af 2019, fortæller han.

- Vi har en forventning om, at området kan blive indviet i 2020. Selvom Vordingborg Kommune har givet tilsagn til projektet, skal der være en formel byggetilladelse. Jeg har møde med kommunen i uge 39, så vi kan få sat gang i den proces hurtigst muligt. Kommer byggetilladelserne på plads hurtigt, kan vi komme i gang allerede i begyndelsen af 2020, erklærer Ivan Tolborg.

Når projektet med Bårse Søerne som naturområde er færdigt, spår Ivan Tolborg, at området får stor betydning for Bårse.

- Udover vores projekt, har Vordingborg Kommune jo allerede anlagt en sti ind til området. Det bliver et område, som kan benyttes af alle aldre til gåture. Derudover vil det kunne benyttes af skoler, dagplejemødre, børnehaver og så videre. Lokalbefolkningen vi få meget ud af området, for vi har manglet et sådan, siger Ivan Tolborg.

- Når etableringen er færdig, vil vi kunne samles herude til eksempelvis sankthans, grillaftener, børneolympiader og lignende. Dette her område vil gøre Bårse landsby mere attraktiv for tilflyttere. Hele vores engagement med dette projekt er at bibeholde Bårse som en levende landsby. I forvejen er Bårse i en god udvikling, og den kan fortsætte yderligere med Bårse Søerne som naturområde. Jeg ser store perspektiver i det, slår han fast.